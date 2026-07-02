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Studiu Clean Reycle: Importurile de deşeuri în România au crescut de aproape 19 ori

A.M.
Companii / 2 iulie, 11:47

Studiu Clean Reycle: Importurile de deşeuri în România au crescut de aproape 19 ori

Cantitatea totală de deşeuri importate de România a înregistrat o creştere de aproape 19 ori în perioada cuprinsă între anii 2008 şi 2024, în contextul în care volumul a avansat de la aproximativ 46.600 de tone la peste 865.000 de tone, potrivit comunicatului de presă remis redacţiei.

Valoarea acestor materiale introduse pe teritoriul naţional a urcat de la 28,8 milioane de euro la peste 451 de milioane de euro în anul 2024, indică datele analizate de specialişti.

Pe categorii, deşeurile din materiale plastice au atins 74.000 de tone în anul 2024, faţă de 6.000 de tone în anul 2008, transmite aceeaşi sursă.

În mod similar, volumele de hârtie importată au evoluat de la 11.883 de tone la 47.422 de tone, în timp ce importurile de deşeuri metalice au avansat de la 23.819 tone la 269.238 de tone, informează sursa citată.

Statul român ocupă ultimul loc din Uniunea Europeană la reciclarea deşeurilor de ambalaje, cu un procent de 41,04%, conform datelor statistice oficiale.

Obiectivele comunitare impun statelor membre o rată de reciclare de minimum 70% până în anul 2027, notează sursa menţionată.

„Datele privind cresterea importurilor de deseuri arata foarte clar nevoia unor mecanisme mai stricte de verificare si trasabilitate. Este important ca produsele second-hand introduse pe piata sa respecte criteriile de conformitate si sa existe o delimitare clara intre reutilizare si transferul mascat de deseuri. Un sistem eficient de monitorizare si control este esential atat pentru protectia mediului, cat si pentru functionarea corecta a economiei circulare”, declară Cosmin Monda, fondator şi CEO Clean Recycle.

În sens invers, volumul total al exporturilor româneşti de deşeuri a înregistrat o scădere de aproximativ 11 procente, indică analiza. Livrările la extern s-au diminuat de la 2,15 milioane de tone în anul 2008 până la valoarea de 1,91 milioane de tone în anul 2024, potrivit aceleiaşi surse.

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