Suedezul Oscar Hiljemark, noul antrenor al lui Marius Marin la Pisa

La două zile după ce l-a demis din funcţie pe Alberto Gilardino, care fusese numit la începutul sezonului, clubul toscan a anunţat angajarea lui Oscar Hiljemark pe banca tehnică.

Suedezul a semnat un contract până în iunie 2027, cu opţiune de prelungire, şi va avea misiunea de a menţine clubul în elită.

Echipa este pe locul 19 în Serie A, la patru puncte de primul loc care asigură rămânerea în ligă.

Hiljemark (33 de ani) va fi unul dintre cei mai tineri antrenori din „Big Five”.

El a antrenat până acum pe Aalborg în Danemarca (2023-2024) şi Elfsborg în Suedia (2024-2026).

Fostul mijlocaş, care a jucat de 28 de ori pentru naţionala Suediei, a mai jucat în Italia, la Palermo şi Genoa, în a doua jumătate a anilor 2010.