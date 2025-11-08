Superiahtul confiscat de la un oligarh rus, cumpărat de un miliardar din Dubai apropiat de Trump

Un superiaht confiscat de Statele Unite de la oligarhul rus Suleiman Kerimov a fost achiziţionat de o companie legată de miliardarul din Dubai Hussain Sajwani, un apropiat al preşedintelui american Donald Trump, potrivit Business Insider.

Iahtul Amadea, o ambarcaţiune de lux de 106 metri, a fost confiscat în 2022 în Fiji, după ce autorităţile americane au stabilit că aparţine lui Kerimov, inclus pe lista de sancţiuni internaţionale. Vânzarea a fost finalizată în octombrie, iar noile documente de înregistrare arată că entitatea cumpărătoare este Beyond Holdings Group Limited, cu sediul în Insulele Virgine Britanice - o structură fiscală utilizată frecvent de proprietarii de superiahturi pentru confidenţialitate.

Potrivit Bloomberg, sediul central al Beyond Holdings se află în Dubai, la aceeaşi adresă cu cea a conglomeratului Damac Group, controlat de Hussain Sajwani. La momentul confiscării, Departamentul de Justiţie al SUA estima valoarea iahtului la aproximativ 300 de milioane de dolari, însă evaluările ulterioare au redus suma la circa 230 de milioane.

Costurile lunare de întreţinere ale navei - care includeau plata echipajului, combustibil, asigurare şi mentenanţă - depăşeau 1 milion de dolari, ceea ce a determinat autorităţile americane să caute rapid un cumpărător. Iahturile confiscate sunt considerate active dificile, deoarece dreptul de proprietate poate fi contestat în instanţă.

Hussain Sajwani, a cărui avere este estimată la 13,3 miliarde de dolari, are o relaţie strânsă cu Donald Trump. În ianuarie, cei doi au apărut împreună la reşedinţa Mar-a-Lago, anunţând că subsidiara Edgnex Data Centers a Damac va investi 20 de miliarde de dolari în Statele Unite. Sajwani şi fiul său au participat, de asemenea, la evenimentele inaugurale din 2025 dedicate preşedintelui Trump.

Parteneriatul lor datează de peste un deceniu, când Damac Group a semnat un acord pentru dezvoltarea a două terenuri de golf sub brandul Trump în Dubai. Deşi Trump a refuzat ulterior unele propuneri de colaborare, relaţia dintre cei doi a rămas apropiată, Sajwani fiind considerat unul dintre cei mai importanţi parteneri de afaceri ai fostului lider american din regiunea Golfului.