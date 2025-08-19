Surse AFP: Putin i-a propus lui Trump să se întâlnească la Moscova cu Zelenski

În timpul convorbirii sale telefonice de luni cu Donald Trump, Vladimir Putin a propus să se întâlnească cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova, a aflat AFP de la două surse apropiate dosarului.

„Putin a menţionat Moscova” în timpul convorbirii de luni, a declarat una dintre aceste surse pentru AFP.

Preşedintele ucrainean, care se afla la Casa Albă împreună cu liderii europeni, „a răspuns «nu»”, potrivit aceleiaşi surse.

În timp ce negocierile pentru un acord de pace între Ucraina şi Rusia continuă, preşedintele american Donald Trump a anunţat că o întâlnire între liderul rus şi omologul său ucrainean este „în pregătire”, într-un loc care rămâne de stabilit.

După ce i-a primit pe preşedintele ucrainean şi pe numeroşi lideri europeni la Casa Albă luni, Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu Vladimir Putin în aceeaşi zi. Acesta din urmă ar fi propus să se întâlnească cu Volodimir Zelenski la Moscova. Dar această dorinţă nu este împărtăşită de liderii europeni, în special de Emmanuel Macron. Într-adevăr, preşedintele francez a declarat marţi că întâlnirea dintre preşedinţii rus şi ucrainean ar trebui să aibă loc în Europa.

„Mai mult decât o ipoteză, este chiar voinţa colectivă”, a declarat Emmanuel Macron într-un interviu difuzat marţi pe LCI. „Va fi o ţară neutră, deci poate Elveţia, eu pledez pentru Geneva, sau o altă ţară. Ultima dată când au avut loc discuţii bilaterale a fost la Istanbul”, a reamintit el.

Însoţit de premierul britanic Keir Starmer, preşedintele francez Emmanuel Macron a prezidat marţi o reuniune a „coaliţiei de voinţă” în sprijinul Ucrainei.