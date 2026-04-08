Surse Reuters: SpaceX intenţionează să aloce o parte semnificativă din IPO investitorilor de retail

SpaceX a prezentat detalii despre mult aşteptata sa ofertă publică iniţială (IPO) în cadrul unei întâlniri cu echipa sa de bancheri, ce a avut loc la începutul acestei săptămâni, spunându-le că intenţionează să aloce o parte semnificativă din acţiuni investitorilor de retail şi că va găzdui un eveniment în iunie, la care vor participa 1.500 de investitori de retail, după lansarea roadshow-ului IPO, conform unor surse Reuters.

”Investitorii de retail vor reprezenta o componentă esenţială a acestui proces şi vor avea o pondere mai mare decât în orice IPO din istorie”, a declarat directorul financiar Bret Johnsen, conform mărturiilor a două persoane familiarizate cu situaţia.

Johnsen a spus că ponderea ridicată a investitorilor de retail este deliberată, deoarece ”aceştia sunt cei care ne-au susţinut în mod deosebit, atât pe noi, cât şi pe Elon (n.r. Musk), de mult timp, iar noi vrem să ne asigurăm că le recunoaştem acest sprijin”, conform Reuters.

Întâlnirea a reunit, pentru prima dată, întregul sindicat de intermediere, ca parte a procesului pentru ceea ce se estimează că va fi cea mai mare ofertă publică iniţială din istorie, în condiţiile în care producătorul de rachete urmăreşte să atragă 75 de miliarde de dolari, evaluând SpaceX la până la 1,75 trilioane de dolari, a relatat anterior Reuters.

Compania condusă de Elon Musk intenţionează să îşi lanseze roadshow-ul în săptămâna care începe pe 8 iunie, când directorii şi bancherii vor prezenta oferta investitorilor, conform surselor Reuters. Circa 125 de analişti financiari de la cele 21 de bănci implicate în tranzacţie urmează să se întâlnească cu reprezentanţii companiei cu o zi înainte de lansarea roadshow-ului, au adăugat acestea.

Pe 11 iunie, SpaceX intenţionează să găzduiască 1.500 de investitori de retail în ceea ce sursele Reuters au descris drept ”un eveniment major dedicat investitorilor”. În afara Statelor Unite, investitorii individuali din Marea Britanie, Uniunea Europeană, Australia, Canada, Japonia şi Coreea vor avea, de asemenea, oportunitatea de a participa la ofertă, au adăugat acestea.

Unul dintre coordonatorii principali ai ofertei SpaceX le-a transmis celor 21 de bănci de investiţii implicate că nivelul cererii şi alocării din partea investitorilor de retail va fi ceva ”fără precedent”, au spus cele două persoane.

Structura tranzacţiei şi dimensiunea exactă a alocării destinate investitorilor de retail urmează să fie stabilite mai aproape de lansarea IPO-ului, au spus sursele Reuters.

Reuters a relatat anterior că fondatorul Elon Musk a dorit să rezerve până la 30% din acţiunile companiei pentru investitorii mici, comparativ cu 5%-10% în cazul majorităţii companiilor.

Compania intenţionează să facă public prospectul IPO la sfârşitul lunii mai, conform surselor agenţiei internaţionale de presă.

Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan şi Goldman Sachs conduc tranzacţia în calitate de coordonatori principali ai registrului de subscrieri (bookrunners), alături de alte 16 bănci implicate în roluri mai mici, acoperind canalele instituţionale, de retail şi internaţionale, a relatat anterior Reuters.

Ţinta de 1,75 trilioane de dolari reprezintă un salt semnificativ faţă de evaluarea combinată de 1,25 trilioane de dolari stabilită la momentul fuziunii SpaceX cu startup-ul de inteligenţă artificială al lui Musk, xAI, în februarie.

În mod obişnuit, tranzacţiile organizate de SpaceX circa de două ori pe an - prin care angajaţii şi investitorii îşi pot vinde acţiunile existente, permiţându-le să îşi marcheze câştigurile dintr-o companie care a rămas privată timp de aproape 25 de ani - au servit drept principal reper de evaluare. Cea mai recentă, din decembrie 2025, a evaluat compania la 800 de miliarde de dolari, înainte de fuziunea cu xAI, conform Reuters.