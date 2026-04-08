Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Surse Reuters: SpaceX intenţionează să aloce o parte semnificativă din IPO investitorilor de retail

A.I.
Ziarul BURSA #Internaţional / 8 aprilie

Sursa foto: https://www.spacex.com/

Oferta vizează atragerea a 75 miliarde de dolari, cu o evaluare de până la 1,75 trilioane de dolari pentru companie

SpaceX a prezentat detalii despre mult aşteptata sa ofertă publică iniţială (IPO) în cadrul unei întâlniri cu echipa sa de bancheri, ce a avut loc la începutul acestei săptămâni, spunându-le că intenţionează să aloce o parte semnificativă din acţiuni investitorilor de retail şi că va găzdui un eveniment în iunie, la care vor participa 1.500 de investitori de retail, după lansarea roadshow-ului IPO, conform unor surse Reuters.

”Investitorii de retail vor reprezenta o componentă esenţială a acestui proces şi vor avea o pondere mai mare decât în orice IPO din istorie”, a declarat directorul financiar Bret Johnsen, conform mărturiilor a două persoane familiarizate cu situaţia.

Johnsen a spus că ponderea ridicată a investitorilor de retail este deliberată, deoarece ”aceştia sunt cei care ne-au susţinut în mod deosebit, atât pe noi, cât şi pe Elon (n.r. Musk), de mult timp, iar noi vrem să ne asigurăm că le recunoaştem acest sprijin”, conform Reuters.

Întâlnirea a reunit, pentru prima dată, întregul sindicat de intermediere, ca parte a procesului pentru ceea ce se estimează că va fi cea mai mare ofertă publică iniţială din istorie, în condiţiile în care producătorul de rachete urmăreşte să atragă 75 de miliarde de dolari, evaluând SpaceX la până la 1,75 trilioane de dolari, a relatat anterior Reuters.

Compania condusă de Elon Musk intenţionează să îşi lanseze roadshow-ul în săptămâna care începe pe 8 iunie, când directorii şi bancherii vor prezenta oferta investitorilor, conform surselor Reuters. Circa 125 de analişti financiari de la cele 21 de bănci implicate în tranzacţie urmează să se întâlnească cu reprezentanţii companiei cu o zi înainte de lansarea roadshow-ului, au adăugat acestea.

Pe 11 iunie, SpaceX intenţionează să găzduiască 1.500 de investitori de retail în ceea ce sursele Reuters au descris drept ”un eveniment major dedicat investitorilor”. În afara Statelor Unite, investitorii individuali din Marea Britanie, Uniunea Europeană, Australia, Canada, Japonia şi Coreea vor avea, de asemenea, oportunitatea de a participa la ofertă, au adăugat acestea.

Unul dintre coordonatorii principali ai ofertei SpaceX le-a transmis celor 21 de bănci de investiţii implicate că nivelul cererii şi alocării din partea investitorilor de retail va fi ceva ”fără precedent”, au spus cele două persoane.

Structura tranzacţiei şi dimensiunea exactă a alocării destinate investitorilor de retail urmează să fie stabilite mai aproape de lansarea IPO-ului, au spus sursele Reuters.

Reuters a relatat anterior că fondatorul Elon Musk a dorit să rezerve până la 30% din acţiunile companiei pentru investitorii mici, comparativ cu 5%-10% în cazul majorităţii companiilor.

Compania intenţionează să facă public prospectul IPO la sfârşitul lunii mai, conform surselor agenţiei internaţionale de presă.

Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JPMorgan şi Goldman Sachs conduc tranzacţia în calitate de coordonatori principali ai registrului de subscrieri (bookrunners), alături de alte 16 bănci implicate în roluri mai mici, acoperind canalele instituţionale, de retail şi internaţionale, a relatat anterior Reuters.

Ţinta de 1,75 trilioane de dolari reprezintă un salt semnificativ faţă de evaluarea combinată de 1,25 trilioane de dolari stabilită la momentul fuziunii SpaceX cu startup-ul de inteligenţă artificială al lui Musk, xAI, în februarie.

În mod obişnuit, tranzacţiile organizate de SpaceX circa de două ori pe an - prin care angajaţii şi investitorii îşi pot vinde acţiunile existente, permiţându-le să îşi marcheze câştigurile dintr-o companie care a rămas privată timp de aproape 25 de ani - au servit drept principal reper de evaluare. Cea mai recentă, din decembrie 2025, a evaluat compania la 800 de miliarde de dolari, înainte de fuziunea cu xAI, conform Reuters.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

08 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 08 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Curs valutar BNR

07 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0963
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4068
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5200
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8481
Gram de aur (XAU)Gram de aur661.6256

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

