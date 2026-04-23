BURSELE LUMII Scăderi în Europa, avans în SUA

Bursele europene au scăzut ieri, traderii evaluând prelungirea armistiţiului SUA cu Iranul, informaţiile economice privind Europa şi avalanşa de rezultate financiare raportate de companii.

• Deutsche Börse

- Acţiunile Deutsche Telekom AG au coborât cu 4,2%, la 27,57 euro la ora locală 15.02. Compania germană de telefonie analizează o fuziune completă cu operatorul american T-Mobile, potrivit unor surse citate de Bloomberg News.

- Titlurile companiei aeriene Deutsche Lufthansa AG au pierdut 2,1%, ajungând la 7,54 euro la ora 15.04. Lufthansa a anunţat că 20.000 de zboruri pe distanţe scurte sunt eliminate din programul său din această vară, ceea ce îi permite să facă economii, având în vedere costul tot mai mare al combustibilului, potrivit Sky News.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,1%, la 24.238,20 puncte la ora 15.05.

• Euronext Paris

- Acţiunile EssilorLuxottica SA au consemnat un minus de 4,8%, atingând 201,90 euro la ora 15.06. Compania franco-italiană de ochelari era aşteptată să îşi anunţe rezultatele financiare trimestriale.

- Titlurile L'Oreal SA s-au apreciat cu 0,1%, la 345,65 euro la ora 15.00. Cea mai mare corporaţie din industria cosmetică era aşteptată, de asemenea, să îşi publice rezultatele financiare după închiderea sesiunii bursiere.

- Acţiunile Danone SA au urcat cu 3%, la 68,44 euro la ora 15.01. Şi producătorul de lactate era aşteptat să raporteze financiar.

- Indicele CAC 40 a scăzut cu 0,5%, la 8.198 puncte la ora 15.02.

• London Stock Exchange

- Acţiunile Associated British Foods Plc (AB Foods) au urcat cu 0,9%, la 1.851,50 pence la ora 14.25. Compania din industria alimentară a decis, recent, să separe prin scindare retailerul său de articole de îmbrăcăminte cu preţ redus Primark de afacerea cu produse alimentare, după revizuirea structurii grupului, conform Reuters. După finalizarea scindării, acţionarii AB Foods vor deţine titluri în ambele entităţi listate.

- Indicele FTSE 100 a scăzut cu 0,07%, la 10.490,94 puncte la ora 14.26.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, după ce preşedintele Donald Trump a prelungit armistiţiul SUA cu Iranul.

- Titlurile constructorului de avioane Boeing Co. s-au apreciat cu 2,4%, la 224,38 dolari la ora locală 10.03, după ce acesta a raportat pierderi trimestriale sub aşteptări.

- Acţiunile GE Vernova Inc. au urcat cu 11,2%, la 1.102,61 dolari la ora 10.05. Compania de tehnologie energetică a anunţat venituri trimestriale peste aşteptări.

- Titlurile Vertiv Holdings Co. au coborât cu 3,7%, la 300,84 dolari la ora 10.06, deşi furnizorul de infrastructură şi servicii pentru centre de date a raportat peste aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,9%, la 49.581,44 puncte la ora 10.07, S&P 500 - cu 0,8%, la 7.121,37 puncte.

• Nasdaq

- Titlurile Coinbase Global Inc. au urcat cu 7%, la 209,70 dolari la ora 10.09, cele ale Robinhoodd Markets Inc., cu 3,5%, la 89,49 dolari. Platformele digitale de tranzacţionare au fost impulsionate după ce preţul Bitcoin a atins cel mai ridicat nivel de la începutul lunii februarie, depăşind 78.000 de dolari.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 1%, la 24.505,27 puncte la ora 10.11.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, pe fondul evoluţiilor legate de conflictul din Orientul Mijlociu.

- În contextul dat, acţiunile companiei auto japoneze Honda Motor Co. au înregistrat un minus de 1,5%, la 1.322 yeni, cele ale Nissan Motor Co. - de 0,8%, la 367 de yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,4%, la 59.585,86 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Bank of Queensland Ltd. au coborât cu 0,7%, 6,61 dolari australieni. Banca de retail a raportat câştiguri în numerar de 0,253 dolari australieni pe acţiune pentru primul semestru fiscal, la venituri de 835 de milioane de dolari australieni, comparativ cu câştiguri în numerar de 0,264 dolari australieni, la venituri de 802 milioane de dolari australieni cu un an mai devreme.

- Titlurile BHP Billiton Ltd. s-au apreciat cu 1,2%, la 56,17 dolari australieni. Compania minieră a raportat o producţie de cupru de 476.800 de tone în trimestrul al treilea al anului fiscal, în scădere cu 7% faţă de anul precedent.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 1,2%, la 8.843,60 puncte.