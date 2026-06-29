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TradeVille: BlackBerry - entuziasm pe baza diviziei QNX

F.A.
Ziarul BURSA #Companii / 30 iunie

TradeVille: BlackBerry - entuziasm pe baza diviziei QNX

BlackBerry Ltd. a raportat un trimestru peste aşteptări, cu venituri în creştere cu 26% faţă de anul anterior, şi şi-a majorat estimările financiare pentru întregul an, pe măsură ce creşterea diviziei QNX de software embedded a accelerat, iar compania a indicat oportunităţi tot mai mari în zona inteligenţei artificiale, potrivit Departamentului de Analiză al TradeVille.

Concluzii-cheie

Rezultate financiare trimestrul I an fiscal 2027

Venituri: 152,9 milioane dolari, +26% faţă de anul trecut, peste estimările analiştilor (137,2 milioane dolari) şi peste aşteptările companiei (140 milioane dolari); susţinute de avansul cu 26% al veniturilor diviziei QNX

Profit net: 8,5 milioane dolari, de peste patru ori faţă de anul trecut

Profit pe acţiune (EPS) ajustat: 0,04 dolari, peste estimările analiştilor (0,03 dolari) şi ale companiei (0,02 - 0,03 dolari)

Profit operaţional: 15,3 milioane dolari, de la 2 milioane dolari în anul anterior

Flux de numerar operaţional: a devenit pozitiv, la 4,6 milioane dolari, un prag pe care compania nu l-a mai depăşit într-un prim trimestru fiscal de nouă ani.

Segmente de activitate

QNX (divizie al cărei software embedded rulează în vehicule): 72,3 milioane dolari (+26%)

Secure Communications (furnizează instrumente de mesagerie criptată şi răspuns în situaţii de criză): 73,6 milioane dolari (+24%); un acord renegociat, care extinde serviciul SecuSUITE pentru angajaţii guvernului federal canadian până în 2033, a fost menţionat drept un contributor important la această creştere.

Licensing: 7 milioane dolari

Recurente (Secure Comms): ARR 220 milioane dolari, DBNRR 92%

Produse principale (evoluţii de produs şi parteneriate strategice)

QNX a lansat OS for Safety 8.0 şi Hypervisor 8.0 for Safety şi şi-a extins colaborarea cu Nvidia (IGX Thor, Halos Safety Stack) pentru robotică, medical şi industrial.

Secure Communications a obţinut recertificarea FedRAMP High pentru AtHoc şi parteneriate în zona navală şi militară (TKMS, The IP Company).

Reacţia post-raportare

Reacţie: acţiunile au urcat cu 20% la deschiderea şedinţei din 25 iunie, după rezultate peste aşteptări şi majorarea ghidajului anual pentru anul fiscal 2027. Titlul atinsese deja maxime de mai mulţi ani în 2026 încă dinainte de raportare, pe optimismul legat de segmentul embedded.

Evoluţie: Acţiunile BlackBerry au avut o evoluţie puternică, cu un avans de circa 178% de la începutul anului 2026, fiind printre cele mai performante din piaţă.

Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective

Estimări companie trimestrul II şi întregul an fiscal 2027

Vânzări: 137-148 milioane dolari pentru trimestrul II şi 594-621 milioane dolari pentru anul fiscal 2027 (majorat de la 584-611 milioane dolari), peste estimările analiştilor.

EPS: 0,03-0,04 dolari pentru trimestrul II şi 0,16-0,20 dolari pentru anul fiscal (majorat de la 0,15 - 0,19 dolari anterior), în linie cu estimările analiştilor.

Estimări QNX

Venituri trimestrul II: 70 - 75 milioane dolari, în creştere cu aproximativ 15% faţă de anul trecut

Venituri an fiscal 2027: creştere cu 13% faţă de anul anterior

John Giamatteo, CEO:

Rezultatele confirmă continuarea elanului după transformarea companiei; QNX şi Secure Communications au depăşit aşteptările de venituri şi profitabilitate, iar fundamentul afacerii este cel mai solid din ultimii ani.

”Suntem încurajaţi în special de oportunităţile de creştere pe mai mulţi ani din software-defined vehicles şi din zona embedded, mai ales physical AI”.

”Rămânem încrezători în oportunităţile pe termen lung pe care le avem în faţă. Această încredere se bazează pe multiplii factori de creştere pe termen lung pe care îi vedem în cadrul QNX, mulţi dintre aceştia aflându-se în stadii incipiente şi având potenţialul de a crea valoare semnificativă pentru acţionari în timp”.

TradeVille: BlackBerry - entuziasm pe baza diviziei QNX

Oportunităţi şi riscuri

Oportunităţi

Parteneriate: QNX şi-a extins colaborarea cu Nvidia, integrând QNX OS for Safety 8.0 cu Nvidia IGX Thor şi cu Halos Safety Stack, pentru AI la edge în robotică, medical şi industrial.

Design win-uri: Producătorul chinez de vehicule electrice Leapmotor a ales QNX SDP 8.0 şi Hypervisor for Safety 8.0 ca platformă software pentru noul SUV premium D19; segmentul general embedded market (GEM) reprezintă circa 20% din veniturile QNX şi creşte mai rapid decât nucleul.

Apărare: BlackBerry a anunţat colaborări în zona de apărare: cu TKMS pentru programul de submarine al Canadei (software QNX pe platforme navale de nouă generaţie) şi cu The IP Company pentru comunicaţii securizate certificate în medii navale şi militare.

QNX: Divizia QNX a atins pragul Rule of 40, cu venituri de 72,3 milioane dolari (+26%), marja brută ajustată de 86% şi EBITDA ajustat de 19,3 milioane dolari (+52%), reprezentând o marjă de 27%.

Tehnologie: QNX a lansat Hypervisor 8.0 for Safety, consolidând poziţia de platforma software pentru vehicule definite software, robotică şi dispozitive medicale; funcţii noi de UEM (criptografie post-cuantică, suport macOS extins) întăresc poziţia în pieţele reglementate.

Riscuri

Concentrare: Veniturile depind în mare măsură de două divizii (QNX şi Secure Communications); creşterea QNX este expusă ciclicităţii industriei auto şi ritmului de adopţie a vehiculelor definite software.

Concurenţă: QNX concurează în sistemele de operare embedded cu alternative precum Linux, Android Automotive şi Green Hills, iar Secure Communications activează pe o piaţă fragmentată de comunicaţii securizate; presiunea pe preţuri şi pe inovaţie rămâne ridicată.

Reglementări şi tarife: O parte importantă a cererii vine de la clienţi guvernamentali, astfel că modificările de buget sau de proceduri de achiziţie, alături de tensiunile geopolitice şi de politică comercială, pot afecta veniturile.

Sentimentul pieţei

Ce au urmărit analiştii: în centrul atenţiei au stat creşterea şi vizibilitatea segmentului general embedded market (backlog şi conversie), dinamica QNX, stabilitatea ARR din Secure Communications, evoluţia marjelor şi generarea de numerar.

Reacţie management: ton încrezător; John Giamatteo a descris fundamentul afacerii drept cel mai solid din ultimii ani şi a subliniat oportunităţile pe termen lung din vehicule definite software (platforma Alloy Kore), embedded general şi physical AI, cu accent pe execuţie disciplinată.

Alocare de capital: BlackBerry returnează capital prin răscumpărări: 10 milioane dolari (2,6 milioane de acţiuni) în trimestru şi un program NCIB reînnoit pentru până la 26,8 milioane de acţiuni.

Preţ ţintă: În următoarele 12 luni, preţul ţintă mediu are un potenţial de scădere de 69%.

Recomandări analişti: consens Hold (circa 5 analişti), 3 Buy, 1 Sell.

Evaluare

P/E fwd BlackBerry: 48,66x, peste mediana sectorului (23,78x)

P/E peers: Okta (P/E 30,86x)

Supraevaluată cu 70% potrivit valorii instrinseci estimate în scenariul de bază de către Alpha Spread comparativ cu ultimul preţ de tranzacţionare.

Sursele menţionate de TradeVille în această analiză sunt: comunicat companie, Yahoo Finance, Benzinga, GuruFocus, stockanalysis.com.

Investiţia în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanţele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziţie şi fluctuaţiile valutei pot influenţa randamentul investiţiei. Cotaţiile afişate sunt cele de la sfârşitul zilei precedente de tranzacţionare.Lista potentialelor conflicte de interese, research-uri din ultimele 12 luni. Nu există instrument financiar fără risc.

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