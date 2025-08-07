Trump ameninţă China cu tarife vamale suplimentare din cauza importurilor de petrol rusesc

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că ar putea impune taxe vamale suplimentare asupra Chinei, în funcţie de evoluţia situaţiei privind achiziţiile de petrol din Rusia, informează Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.

„S-ar putea întâmpla... Nu vă pot spune încă”, a spus Trump reporterilor. „Am făcut-o cu India. Probabil o vom face şi cu alte câteva ţări. Una dintre ele ar putea fi China.”

Declaraţia vine în contextul în care Casa Albă a impus miercuri un tarif suplimentar de 25% asupra produselor indiene, pe lângă cele 25% deja aplicate anterior, invocând achiziţiile continue de petrol rusesc de către New Delhi, conform sursei citate.

Deşi decretul oficial nu a menţionat China, Beijingul este unul dintre principalii cumpărători de petrol rusesc, iar avertismentele nu sunt noi. Săptămâna trecută, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a transmis un avertisment autorităţilor chineze, indicând posibilitatea introducerii unor noi tarife dacă achiziţiile de petrol rusesc vor continua.