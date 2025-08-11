Trump anticipează „schimburi de teritorii” în Ucraina, Zelenski respinge ideeaPreşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că se aşteaptă la o „discuţie constructivă” cu liderul rus Vladimir Putin în cadrul summitului programat vineri în Alaska şi că „ar dori să vadă un armistiţiu foarte, foarte repede” în Ucraina, potrivit presei internaţională

„Voi vorbi cu Vladimir Putin şi îi voi spune că trebuie să pună capăt acestui război”, a afirmat Trump, precizând că va discuta ulterior cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu lideri europeni. „Următoarea întâlnire va fi cu Zelenski şi Putin, sau cu Zelenski, Putin şi cu mine. Voi fi acolo dacă vor avea nevoie”, a adăugat el.

Liderul de la Casa Albă s-a declarat „puţin deranjat” de faptul că Zelenski a invocat necesitatea unei aprobări constituţionale pentru orice concesie teritorială. „Adică, are aprobarea să intre în război şi să omoare pe toată lumea. Dar are nevoie de aprobare pentru a face un schimb de teritorii? Pentru că vor avea loc unele schimburi de teritorii”, a susţinut Trump, fără a oferi detalii.

Preşedintele american a descris întrevederea cu Putin drept o „întâlnire de sondare”, afirmând că liderul de la Kremlin „vrea să termine” cu războiul. „În primele două minute voi şti exact dacă se poate ajunge la un acord. Pentru că asta fac eu. Eu fac înţelegeri”, a declarat Trump.

În cadrul conferinţei de presă, Trump a comis de două ori o gafă, afirmând că „pleacă în Rusia” pentru a se întâlni cu Putin, înainte de a preciza că summitul va avea loc în Alaska.

De partea sa, Zelenski a transmis luni, potrivit Reuters şi AFP, că „orice concesii” faţă de Rusia nu o vor determina să oprească războiul şi a cerut „o presiune globală mai puternică” asupra Kremlinului. „Concesiile nu conving un criminal”, a scris preşedintele ucrainean pe platforma X.

Miniştrii de externe ai UE au avut luni o reuniune de urgenţă, prin videoconferinţă, pentru a adopta o poziţie comună înaintea discuţiilor Trump-Putin, pe fondul temerilor că Ucraina ar putea fi presată să cedeze teritorii. Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a subliniat că „orice acord între Statele Unite şi Rusia trebuie să includă Ucraina şi UE”.