Trump anunţă că nu impune taxe vamale suplimentare aurului

M.P.
Miscellanea / 11 august, 21:38

Trump anunţă că nu impune taxe vamale suplimentare aurului

Preşedintele american Donald Trump anunţă luni că nu impune taxe vamale aurului, după ce un document oficial a provocat controverse săptămâna trecută şi a făcut metalul preţios să atingă un nou record pe Bursa de la New York, în urma unor zvonuri cu privire la creşterea taxelor impuse lingourilor de aur importate, relatează AFP, de la care menţionăm următoarele.

”Un comunicat al lui Donald Trump, preşedintele Statelor Unite: aurul nu va fi supus taxelor vamale!”, scrie pe platforma sa, Truth Social, locatarul Casei Albe.

Cursul aurului a atins un nou record la sfârşitul săptămânii trecute, după ce investitorii şi-au exprimat îngrijorarea faţă de impunerea unor taxe vamale de către preşedintele american.

Potrivit unei actualizări a Vamei americane, detaliată într-un document de la 31 iulie, dar făcută publică vineri, lingourile de aur de un kilogram şi cele de 100 de uncii (2,834 kilograme) erau clasate ca supuse taxelor vamale, în timp ce investitorii credeau că sunt exceptate.

Casa Albă a anunţat mai târziu că prevede să ”publice un viitor decret pentru a clarifica informaţii greşite cu privire la taxarea lingourilor de aur şi altor produse specializate”, declara AFP un oficial.

Oficialul citat nu a precizat însă dacă lingourile aveau să fie sau nu exceptate.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 21:45)

    FDR a confiscat aurul populatiei in anii 30, deci exista precedent de actiuni statale autoritare in SUA asupra proprietatii private. I-ar fi usor lu Trump sa puna tarife pe aurul de diverse puritati, inclusiv aurul de investitii (999.9) care e scutit de TVA in toate tarile civilizate.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 22:01)

      Ptiu! Cand sa facem un ban cu specula metalului galben! Nasol!

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

