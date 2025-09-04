Trump cere liderilor europeni să oprească achiziţiile de petrol rusesc

Preşedintele american Donald Trump le-a transmis joi liderilor europeni că statele lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol din Rusia, întrucât acest comerţ finanţează războiul din Ucraina, potrivit Reuters, care afirmă cele ce urmează.

Mesajul a fost transmis în cadrul unei videoconferinţe la care Trump s-a alăturat, organizată de „Coaliţia Voinţei” - grup de state care susţin militar Ucraina şi care s-a reunit sub conducerea preşedintelui francez Emmanuel Macron pentru a analiza noi forme de sprijin şi posibile garanţii de securitate după un eventual acord de pace.

„Europa trebuie să oprească achiziţiile de petrol rusesc care finanţează războiul, întrucât Rusia a obţinut într-un an 1,1 miliarde de euro din vânzările de combustibil către UE. Liderii europeni trebuie de asemenea să pună presiune economică asupra Chinei pentru ca aceasta să nu mai sprijine efortul de război al Rusiei”, a declarat un oficial al Casei Albe.

Trump a afirmat miercuri că nu are un mesaj nou pentru Vladimir Putin, dar a avertizat că „ceva se va întâmpla” dacă liderul de la Kremlin nu răspunde aşteptărilor sale privind încheierea războiului prin negocieri, conform sursei citate.

Până acum, discuţiile iniţiate după summitul Trump-Putin de la Alaska din 15 august nu au adus rezultate concrete, Rusia insistând pe revendicări teritoriale, iar Kievul şi aliaţii europeni pe garanţii de securitate. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins categoric orice cedare de teritorii, în timp ce Rusia refuză prezenţa unor trupe NATO ca garanţie pentru Ucraina.