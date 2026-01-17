Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Trump îi numeşte pe Marco Rubio şi Tony Blair în Consiliul său al Păcii în Fâşia Gaza

T.B.
Internaţional / 17 ianuarie, 10:33

Trump îi numeşte pe Marco Rubio şi Tony Blair în Consiliul său al Păcii în Fâşia Gaza

Preşedintele american Donald Trump prezintă vineri, într-un comunicat, o listă cu membrii Consiliului Păcii în Fâşia Gaza, pe care-l prezidează, şi din care fac parte, între alţii, secretarul de Stat Marco Rubio şi fostul premier britanic Tony Blair, relatează AFP.

Emisarul special american Steve Witkoff face de asemenea parte din Consiliu, dar şi ginerele peşedintelui american, Jared Kushner, sau preşedintele Băncii Monsiale (BM) Ajay Banga.

Miliardarul Marc Rowan, un om de afaceri, şi consilierul-adjunct în probleme de securitate naţională Robert Gabriel Jr, au fost de asemenea numiţi în acest Consiliul al Păcii.

Consiliul are misiunea să supervizeze un Comitet palestinian temporar şio apolitic, alcătuit din 15 tehnocraţi.

un fost funcţionar de rang înalt, Ali Shaath, un inginer civil, a fost ales să conducă Comitetul de tranziţie de experţi.

El are sarcina dificilă să conducă prima etapă a reconstrcuţiei Fâşiei Gaza, în ruine.

”Aceşti lideri palestinieni s-au angajat ferm în favoarea unui viitor PAŞNIC!”, a dat asigurări, într-un mesaj precedent Donald Trump.

Faza a doua a planului american care vrea să pună capăt Războiului din Fâşia Gaza a intrat în vigoare miercuri.

Ea urmează să conducă la ”reconstrucţia” Fâşiei Gaza, potrivit emisarului american pentru Orientul Mijlociu Steve Witkoff.

Donald Trump a insistat, în acest cadru, asupra importanţei unui ”acord GLOBAL de demilitarizare cu Hamas, care să prevadă predarea TUTUROR armelor şi desfiinţarea TUTUROR tunelurilor”.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Sunt toti unu si unu
    (mesaj trimis de anonim în data de 17.01.2026, 11:03)

    Sunt toti unu si unu... daca nu te uiti cu atentie nu poti sa-i deosebesti.. au toti urechile la fel...

    Pe mana cui a ajuns planeta asta, bai fratzica...! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

16 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 16 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

16 ianuarie
Ediţia din 16.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

16 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0894
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3816
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4663
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8745
Gram de aur (XAU)Gram de aur648.8063

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
raobooks.com

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb