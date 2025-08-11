Trump, rezervat în privinţa viitoarelor decizii înainte de expirarea armistiţiului comercial cu China

Cu doar câteva ore înainte ca armistiţiul în războiul comercial dintre Statele Unite şi China să expire, preşedintele american Donald Trump a evitat să anunţe public următoarea mutare, menţionând doar: „Vom vedea ce se va întâmpla”, potrivit AFP, care relatează cele ce urmează.

„Au colaborat destul de bine. Relaţia dintre mine şi preşedintele Xi este foarte bună”, a declarat Trump luni, în cadrul unei conferinţe de presă la Casa Albă, subliniind că „Statele Unite tratează foarte frumos China”.

Armistiţiul de 90 de zile, convenit în luna mai pentru reducerea temporară a tarifelor, expiră marţi. În prezent, SUA aplică taxe vamale de 30% pentru produsele chinezeşti, în timp ce Beijingul percepe tarife de 10% asupra produselor americane.

Ministerul chinez de Externe a transmis că speră într-un rezultat pozitiv al negocierilor, „pe baza egalităţii, respectului şi beneficiului reciproc”, în urma consensului stabilit la convorbirile telefonice dintre cei doi lideri.

Deşi secretarul american al Comerţului, Howard Lutnick, a sugerat săptămâna trecută o posibilă prelungire cu încă 90 de zile a pauzei tarifare, Casa Albă nu a confirmat luni această opţiune. Emisarul comercial Jamieson Greer a precizat anterior că „Trump va avea ultimul cuvânt” în privinţa prelungirii, conform sursei citate.

Preşedintele american a indicat recent că speră ca China să îşi majoreze rapid, de patru ori, comenzile de soia din SUA, considerând această măsură o modalitate de echilibrare a comerţului bilateral.