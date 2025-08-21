Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Trump trimite trei nave de război în apropierea coastelor Venezuelei

T.B.
Internaţional / 21 august, 07:33

Trump trimite trei nave de război în apropierea coastelor Venezuelei

Donald Trump a decis să trimită trei nave de război în largul coastelor Venezuelei cu scopul de a combate traficul de droguri, a anunţat miercuri pentru AFP un oficial american, pe fondul tensiunilor crescânde dintre cele două ţări.

În timp ce Washingtonul şi Caracasul sunt în conflict de ani de zile, această desfăşurare militară are loc într-un moment în care preşedintele american intensifică presiunea asupra omologului său venezuelean Nicolas Maduro, dublând la începutul lunii august la 50 de milioane de dolari recompensa oferită pentru orice informaţie care ar permite arestarea acestuia pentru trafic de droguri, conform sursei citate.

Cele trei distrugătoare cu rachete din clasa Aegis se îndreaptă spre apele din largul Venezuelei, a declarat pentru AFP acest oficial, sub anonimat.

Potrivit mai multor publicaţii americane, administraţia Trump intenţionează, de asemenea, să trimită 4.000 de puşcaşi marini în regiunea Caraibelor, în apropierea coastelor venezuelene.

Donald Trump invocă lupta împotriva traficului de droguri pentru a justifica multe dintre politicile sale spectaculoase de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, de la impunerea de taxe vamale Mexicului până la valul de arestări brutale ale imigranţilor latino-americani consideraţi ilegali.

Guvernul american, care nu recunoaşte victoria larg contestată a lui Nicolas Maduro la ultimele alegeri prezidenţiale din Venezuela, îl acuză că este implicat într-o reţea internaţională de trafic de droguri.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a calificat marţi guvernul venezuelean drept „cartel narco-terorist”, iar pe Nicolas Maduro drept „şeful fugar al acestui cartel”.

Întrebată de presă despre posibilitatea desfăşurării de trupe americane în Venezuela, ea a afirmat că Donald Trump va recurge la „toate mijloacele” pentru a „împiedica drogurile să inunde ţara noastră”.

După ce a calificat noua recompensă americană pentru arestarea sa drept „patetică” şi „o operaţiune grosolană de propagandă politică”, Nicolas Maduro a anunţat luni desfăşurarea a 4,5 milioane de miliţieni „pentru a asigura acoperirea întregului teritoriu” al Venezuelei.

Fondată de preşedintele Hugo Chavez, decedat, al cărui succesor este Nicolas Maduro, miliţia venezueleană este, potrivit surselor oficiale, compusă din cinci milioane de persoane, civili sau rezervişti, aflaţi sub comanda armatei.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

21 august

Citeşte Ziarul BURSA din 21 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

21 august
Ediţia din 21.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0611
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3462
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3836
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8679
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.7759

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb