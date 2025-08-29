U Craiova calificat în premieră în grupa Conference League

Echipa Universitatea Craiova a întrecut joi seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia turcă Istanbul Başakşehir, în manşa secundă a play-off-ului din Conference League. Oltenii s-au calificat în premieră în grupa Conference League.

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat joi, după calificarea în faza principală a Conference League, că a făcut o mare greşeală, şi anume şi-a subestimat jucătorii.

"E o seară magică pentru echipă, pentru club, pentru suporteri. Nu cred că e o mare performanţă pentru mine, cât pentru tot ce înseamnă Oltenia. Din dorinţa de a-i păstra concentraţi cred că am făcut o mare greşeală, e posibil să-i fi subestimat pe jucătorii noştri. Trebuia să punem mai mult accent pe echipa noastră, decât am făcut-o pe adversar. Cel de sus a fost cu noi. Să sperăm că de-acum încolo nu ne vom mulţumi cu această calificare”, a spus Rădoi.