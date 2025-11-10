Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Un avion oficial belgian, nevoit să aterizeze de urgenţă în Antile, în urma unei serii de probleme tehnice

S.B.
Miscellanea / 10 noiembrie, 13:25

Un avion oficial belgian, nevoit să aterizeze de urgenţă în Antile, în urma unei serii de probleme tehnice

Ministrul belgian de Externe Maxime Prevot, care se afla la bordul unui avion guvernamental către o reuniune internaţională în Columbia, a fost obligat să aterizeze de urgenţă în Antile, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un nou incident care ”afectează credibilitatea” Belgei, potrivit anturajului ministrului, potrivit news.ro.

La sfârşitul lui iunie, Maxime Prevot a fost blocat - timp de două zile - în Chile - împreună cu cuplul regal Philippe şi Mathilde -, în cursul unei vizite oficiale, din cauza unei probleme la o roată a aeronavei regelui şi o depanare complicată.

În weekend, un avion de mici dimensiuni al apărării belgiene, la bordul căruia se afla Maxime Prevot, în cadrul unei misiuni economice şi politice de cinci zile în America Latină, a prezentat o succesiune de probleme tehnice după ce a decolat din Belgia, sâmbătă.

Aeronava s-a întors mai întâi din drum, de deasupra Marii Britanii, din cauza unei probleme de carburant, şi a decolat a doua oară de la baza militară Melsbroek, situată în apropiere de Bruxelles.

Astfel, călătoria delegaţiei a întârziat cu mai multe ore.

Un nou incident a avut loc deasupra Oceanului Atlantic, iar pilotul a ieşit din cockpit pentru a-i anunţa pe pasageri că era necesară o aterizare din motive de securitate, din cauza unei probleme la motor, potrivit agenţiei belgiene de presă Belga.

Avionul de mici dimensiuni al apărării a aterizat pe Insual francezo-olandeză Saint Martin, în arhipelagul Antilelor, unde Maxime Prevot şi o delegaţie parlamentară care-l însoţea se aflau în continuare duminică dimineaţa, a declarat AFP o purtătoare de cuvânt a Ministerului belgian de Externe, Audrey Jacquiez.

”De fiecare dată, credibilitatea Belgiei este afectată şi capacitatea sa de a participa la diverse summituri”, a deplâns purtătoarea de cuvânt.

Maxime Prevot şi-a ratat primele întâlniri, prevăzute duminică la Santa Marta, în Columbia, la un summit al Uniunii Europene (UE) şi Comunităţii Statelor din America Latină şi Caraibe (CELAC), la care urma să reprezinte Belgia.

În cadrul acestui turneu, prevăzut până joi, mai întâi în Columnia şi apoi în Mexic, ministrul urmează să abordeze şi problema traficului de cocaină.

Belgia este una dintre păcile turnante în Europa ale traficului cu cocaină şi mizează pe o consolidare a colaborării cu ţările din America Latină, din care pronesc aceste încărcături ilegale.

