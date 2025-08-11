Un reprezentant al AIEA, aşteptat astăzi la Teheran

Un înalt responsabil al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) se va deplasa luni în Iran pentru discuţii menite să „definească un cadru de cooperare” între Teheran şi agenţia ONU, a anunţat duminică ministrul iranian al Afacerilor Externe, potrivit news.ro.

„Un director general adjunct (al directorului general al AIEA, Rafael) Grossi va sosi mâine la Teheran”, a declarat Abbas Araqchi, precizând că nu este prevăzută nicio vizită la instalaţiile nucleare iraniene „înainte de ajungerea la un acord-cadru”.

Iranul şi-a suspendat cooperarea cu AIEA după atacurile lansate de Israel şi Statele Unite asupra instalaţiilor sale nucleare în iunie, agenţia neputând astfel evalua pagubele.