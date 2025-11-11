Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
UNBR: Atacurile repetate asupra Înaltei Curţi pun în pericol independenţa justiţiei

A.B.
Miscellanea / 11 noiembrie, 13:49

Uniunea Naţională a Barourilor din România (UNBR) atrage atenţia că atacurile publice la adresa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie reprezintă „un pericol real pentru societate”, subliniind că justiţia riscă „să fie înghiţită de zgomotul public”, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Reprezentanţii UNBR afirmă că reacţiile din spaţiul public faţă de deciziile instanţei supreme depăşesc limitele unei critici legitime şi pun în pericol independenţa justiţiei. „Critica argumentată juridic este legitimă. Dar linşajul mediatic şi apelul la "justiţia populară' sunt periculoase pentru noi toţi”, se arată în document.

UNBR subliniază că respectul pentru lege şi pentru procedură este „o condiţie a libertăţii”, avertizând că denigrarea constantă a sistemului judiciar produce efecte pe termen lung - de la erodarea prezumţiei de nevinovăţie, până la încurajarea răzbunărilor extra-legale şi amplificarea influenţelor politice sau economice.

„Atunci când încrederea publică în justiţie se destramă, consecinţele vor fi resimţite de toţi: justiţia îşi pierde autoritatea, cetăţenii devin vulnerabili în faţa abuzurilor, iar legea încetează să mai fie un sprijin sigur”, avertizează UNBR.

Organizaţia face apel la toate instituţiile din sistemul judiciar, la mass-media şi la societatea civilă să iniţieze un dialog public structurat şi să creeze mecanisme pentru consolidarea încrederii în justiţie.

UNBR propune totodată un „Pact pentru Justiţie”, ca angajament comun al profesiilor juridice de a apăra independenţa, transparenţa şi responsabilitatea actului de justiţie.

„Justiţia nu mai are nevoie de aplauze sau de huiduieli, ci de luciditate”, conchide comunicatul.

Opinia Cititorului ( 1 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 11.11.2025, 14:00)

    Cetățenii care nu vor să mai fie luați de proști și să li se mărească dările destramă încrederea în justiție ? Pact pentru privilegii strigătoare la cer ? Haide UNBR, bine zici, Luciditate !

