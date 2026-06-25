UniCredit Consumer Financing şi BYD îşi unesc forţele pentru a facilita accesul la mobilitate electrică în România

UniCredit Consumer Financing, unul dintre principalii furnizori de soluţii de creditare de consum din România, anunţă semnarea unui parteneriat strategic cu BYD, liderul mondial în producţia de autovehicule cu energie nouă, marcând un nou pas în direcţia extinderii finanţării auto şi susţinerii tranziţiei către mobilitate sustenabilă, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Prin acest parteneriat, clienţii persoane fizice, interesaţi de achiziţia modelelor BYD beneficiază de soluţii de finanţare rapide, accesibile şi adaptate nevoilor actuale de mobilitate, direct în locaţiile partenerilor.

„Parteneriatul cu BYD reprezintă o continuare firească a strategiei noastre de extindere în zona de creditare auto şi de susţinere a soluţiilor de mobilitate moderne. Ne dorim să le oferim clienţilor nostri acces la produse financiare competitive, printr-un-un proces simplu şi rapid, chiar în punctul de vânzare”, a declarat Emil Mitescu, CEO UniCredit Consumer Financing.

„La BYD credem că mobilitatea modernă trebuie să fie cât mai uşor de accesat de către clienţi, iar soluţiile de finanţare au un rol esenţial în această direcţie. Prin parteneriatul cu UniCredit Consumer Financing reuşim să venim mai aproape de consumatori cu un proces simplu, rapid şi predictibil, care completează foarte bine experienţa oferită de modelele BYD. Vedem tot mai mulţi clienţi interesaţi de alternative eficiente şi sustenabile, iar obiectivul nostru este să le oferim nu doar produse competitive, ci şi mai multă valoare şi accesibilitate în procesul de achiziţie”, a declarat Andrei Duică, Deputy Country Manager BYD România.

Colaborarea dintre UniCredit Consumer Financing şi BYD reflectă angajamentul comun de a aduce mai aproape de consumatori soluţii de mobilitate electrică, accesibile şi uşor de finanţat, contribuind astfel la dezvoltarea unui ecosistem auto modern şi responsabil.