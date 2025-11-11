Virgil Popescu: ”Statul român trebuie să clarifice urgent situaţia activelor Lukoil”

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, transmite, marţi, că statul român trebuie să clarifice urgent situaţia activelor Lukoil, de pe teritoriul ţării, pentru a nu fisura securitatea energetică, informează news.ro.

Potrivit acestuia, trebuie clarificat, cu celeritate, dacă activele Lukoil din România se află ”pe lista neagră” a OFAC- Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al SUA iar dacă se confirmă informaţia, România trebuie să deschidă repede un dialog formal cu OFAC şi cu Comisia Europeană, pentru a obţine o clarificare scrisă privind statutul operaţiunilor.

”Statul român trebuie să clarifice urgent situaţia activelor Lukoil, de pe teritoriul ţării, pentru a nu fisura securitatea energetică. Subiectul sancţiunilor impuse de SUA companiei Lukoil trebuie tratat cu maximă seriozitate. Nu e o chestiune îndepărtată sau pur politică - ne priveşte direct, pentru că în România operează rafinăria Petrotel Ploieşti şi reţeaua Lukoil România, cu peste 320 de staţii de carburanţi, controlate printr-o companie cu sediul în Elveţia”, arată europarlamentarul PNL, pe Facebook.

Potrivit lui Virgil Popescu, ”avem de făcut nişte paşi, în ritm alert”.

”Să clarificăm, cu celeritate, dacă activele Lukoil din România se află ”pe lista neagră” a OFAC- Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al SUA! Dacă se confirmă informaţia, România trebuie să deschidă repede un dialog formal cu OFAC şi cu Comisia Europeană, pentru a obţine o clarificare scrisă privind statutul operaţiunilor. Mai mult chiar, poate solicita o licenţă temporară care să permită menţinerea operaţiunilor strict necesare - salarii, siguranţă, protecţia mediului, în paralel cu pregătirea unei eventuale vânzări către un cumpărător care nu are legături cu Rusia”, subliniază Virgil Popescu.

Eurodeputatul PNL afirmă că ”obiectivul este unul simplu: Transparenţa şi tranşarea situaţiei va oferi predictibilitate, ca orice bancă, companie sau partener comercial să ştie clar dacă şi până când poate colabora legal cu Petrotel şi Lukoil România”.

”În paralel, statul trebuie să se pregătească tehnic şi logistic, astfel încât oprirea sau schimbarea proprietăţii Petrotel să nu afecteze alimentarea pieţei. Cum face asta: prin dialog cu producătorii, pentru maximizarea producţiei la celelalte rafinării (Petrobrazi, Petromidia); prin importuri suplimentare de produse petroliere prin Constanţa şi alte terminale europene; prin contracte preventive cu traderi care nu sunt afectaţi de sancţiuni. Să ne asigurăm că avem acoperire pentru cel puţin 90 de zile de consum, conform obligaţiilor europene”, mai spune Popescu.

Europarlamentarul adaugă că îşi aduce aminte cum, ”din păcate, în perioada cât a fost ministru, o dezinformare a produs o panică nejustificată, deci e cazul să învăţăm din lecţiile de atunci”.

Virgil Popescu vorbeşte şi despre pregătirea şi adoptarea, în regim de urgenţă, a unei legislaţii speciale pentru active energetice critice.

”Pentru a avea cadrul legal pentru numirea unui administrator special de stat, care să asigure continuitatea activităţii unei companii controlate de entităţi sancţionate, pregătirea vânzării către un investitor cu aprobarea prealabilă a SUA, şi transparenţă totală în proces, pentru a evita orice acuzaţie de abuz sau favoritism. Şi de ce nu am încuraja ca investitorul să fie inclusiv din SUA, un partener strategic al ţării noastre în domeniul energiei, sau din alt stat UE sau NATO?”, arată el.

”Ce ne mai rămâne de făcut? ⁠Dacă vânzarea nu se poate face în aceste condiţii, România poate apela la o soluţie de ultimă instanţă: îngheţarea drepturilor acţionarului sancţionat şi administrarea temporară de stat, urmată de privatizare către un investitor eligibil - cu o compensaţie corectă, pentru a evita litigii internaţionale. Ar fi de dorit ca BNR, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Energiei să publice un ghid comun, care să explice ce tipuri de plăţi şi tranzacţii sunt încă permise, în ce condiţii şi până când (în funcţie de licenţele sau derogările obţinute)”, explică europarlamentarul. Potrivit lui Virgil Popescu, ”mesajul politic final trebuie să fie limpede: România nu închide ochii la sancţiuni, ci găsim soluţii pentru a ne întări securitatea energetică. Folosim acest moment ca să scoatem infrastructura critică din influenţa rusă şi să o transformăm într-un pilon european al energiei”.