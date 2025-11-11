Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Wolt: Românii au făcut cumpărături mai inteligente şi mai bine planificate de Black Friday 2025

A.B.
Internaţional / 11 noiembrie, 15:42

Wolt: Românii au făcut cumpărături mai inteligente şi mai bine planificate de Black Friday 2025

Românii devin tot mai calculaţi în felul în care fac cumpărături de Black Friday, preferând achiziţii planificate şi reduceri reale, potrivit datelor transmise de Wolt România. În perioada 7-9 noiembrie 2025, peste 95% dintre comenzile plasate în aplicaţie au vizat categoria „Supermarket”, în timp ce restul au fost direcţionate către segmentul „Magazine”.

„Campania din acest an a confirmat un trend pe care îl observăm de ceva timp: oamenii devin tot mai calculaţi în felul în care cumpără. Îşi planifică mai bine achiziţiile, caută reduceri reale şi chiar încep să cumpere din timp cadourile de Crăciun”, a declarat Alin Şerban, General Manager Wolt România.

În topul celor mai populare produse din categoria „Magazine” s-au aflat articolele pentru adulţi, florile şi aranjamentele ornamentale, precum şi produsele pentru animalele de companie.

Cei mai performanţi parteneri din categoria magazinelor specializate au fost un sex shop, urmat de trei florării şi un magazin de produse pentru animale.

Cele mai multe comenzi au fost înregistrate în Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi şi Braşov. Zilele cu cel mai mare volum de comenzi au fost vineri (42%), urmată de sâmbătă (38%) şi duminică (19%), ceea ce arată că românii nu au lăsat cumpărăturile pe ultima sută de metri.

Cea mai mare comandă plasată într-un supermarket a avut o valoare de 1.162 de lei.

Wolt precizează că, prin ofertele dedicate categoriilor „Supermarket” şi „Magazine”, platforma şi-a propus să ofere o experienţă de cumpărături rapidă, confortabilă şi adaptată nevoilor clienţilor în sezonul reducerilor.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

