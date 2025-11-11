XTB: Cel mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA afectează milioane de americani şi pieţele financiare

Blocajul guvernului Statelor Unite, provocat de disputa politică privind bugetul federal, a devenit cel mai lung din istoria ţării, depăşind precedentul record de 35 de zile, înregistrat tot în timpul administraţiei Donald Trump, potrivit unei analize realizate de Radu Puiu, analist financiar al XTB România.

Efectele crizei bugetare sunt resimţite puternic de la începutul lunii octombrie, peste 40 de milioane de americani confruntându-se cu insecuritate alimentară. Cea mai gravă consecinţă este blocarea finanţării pentru programul federal SNAP („Supplemental Nutrition Assistance Program”), destinat familiilor cu venituri reduse. Acesta oferă sprijin alimentar pentru aproximativ 42 de milioane de persoane - echivalentul a 12% din populaţia SUA.

Programul, evaluat la circa 100 de miliarde de dolari anual, este considerat unul dintre cele mai eficiente din lume, generând între 1,5 şi 1,8 dolari activitate economică pentru fiecare dolar cheltuit şi susţinând aproximativ 13.500 de locuri de muncă pentru fiecare miliard de dolari investit. Întreruperea finanţării va afecta nu doar beneficiarii direcţi, ci şi lanţurile de retail care participă la program, precum Walmart şi Kroger.

„Pentru Walmart, pierderea veniturilor SNAP înseamnă o scădere de peste 1,5 miliarde de dolari lunar. În plus, companiile implicate în distribuţia alimentelor vor fi forţate să reducă locurile de muncă, generând un efect de spirală recesionară în multe comunităţi locale”, explică Radu Puiu.

Cele mai sărace state americane - adesea cu economii deja fragile - sunt cele mai expuse la consecinţele blocajului. În ultimele zile, acţiunile Walmart şi Kroger au pierdut peste 7% din valoare, echivalentul a aproximativ 57 de miliarde de dolari în capitalizare.

Analiza XTB subliniază că problema actuală reflectă un dezechilibru structural al sistemului politic american. „Partidul Republican, care deţine în prezent cele mai importante funcţii, promovează limitarea formelor de protecţie socială. Fiecare zi în care beneficiile nu sunt plătite este privită ca un succes în sine”, arată Radu Puiu.

Paradoxal, susţine analistul, statele cu o populaţie mai dependentă de ajutoare sociale sunt, în mare parte, republicane, în timp ce statele democrate, mai prospere, dispun de rezerve şi mecanisme alternative pentru susţinerea familiilor vulnerabile.