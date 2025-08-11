Yvette Cooper: Marea Britanie va accelera deportarea cetăţenilor străini condamnaţi

Marea Britanie va accelera procesul de deportare a cetăţenilor străini condamnaţi prin extinderea programului „deportăm acum, facem apel mai târziu” la 15 noi ţări, ajungând astfel la un total de 23 de state, a anunţat duminică Ministerul de Interne, conform BFM TV.

Acest program permite autorităţilor britanice să trimită înapoi în ţările de origine cetăţenii străini condamnaţi fără a aştepta ca aceştia să îşi ispăşească pedeapsa în închisorile din Regatul Unit, oferindu-le totodată posibilitatea de a face apel în ţara lor.

Anterior, programul era aplicat în opt ţări, printre care Tanzania, Estonia şi Belize. Acum va fi extins la 15 state noi, inclusiv Angola, Botswana şi Liban, iar discuţiile continuă cu alte ţări pentru o eventuală includere.

Reducerea imigraţiei, o prioritate a guvernului

Prim-ministrul Keir Starmer a făcut din reducerea imigraţiei, atât legale, cât şi ilegale, o prioritate, în contextul creşterii influenţei extremei drepte în Marea Britanie.

Ministrul de Interne, Yvette Cooper, a declarat că „în prea multe cazuri, infractorii străini au profitat de sistemul nostru de imigraţie, rămânând în Regatul Unit luni sau chiar ani în timp ce apelurile lor se prelungesc. Acest lucru trebuie să se oprească.”

Potrivit guvernului britanic, costul mediu al unui loc în închisoare este de aproximativ 54.000 de lire sterline pe an (peste 62.000 de euro).

De la preluarea puterii de către laburişti în iulie 2024, aproape 5.200 de cetăţeni străini condamnaţi au fost deportaţi, reprezentând o creştere de 14% faţă de anul precedent, potrivit Ministerului de Interne.

Practic, dacă persoanele deportate îşi vor ispăşi pedeapsa în ţara de destinaţie depinde de legislaţia fiecărei ţări, a precizat Ministerul Justiţiei pentru BBC. Aceasta înseamnă că unii condamnaţi ar putea fi eliberaţi imediat ce ajung acasă.

Cele 15 noi ţări incluse în program sunt Angola, Australia, Botswana, Brunei, Bulgaria, Canada, Guyana, India, Indonezia, Kenya, Letonia, Liban, Malaezia, Uganda şi Zambia.