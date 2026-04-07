Zece bănci, posibil să fie amendate de Consiliul Concurenţei cu peste 1 miliard de euro

Întreaga conduită a Băncii Transilvania a fost conformă şi aliniată cerinţelor legale care reglementează mecanismele fundamentale de funcţionare a pieţei bancare, se arată într-un comunicat al instituţiei de credit publicat, astăzi, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

”În data de 6 aprilie 2026, Consiliul Concurenţei a finalizat etapa de documentare din cadrul investigaţiei privind o presupusă înţelegere şi/sau practică concertată cu privire la fixarea coordonată a valorii ROBOR de către băncile participante la stabilirea acestei rate de referinţă, în cadrul procedurii de «fixing», prin transmiterea către toate cele zece bănci vizate a unei copii a raportului elaborat de echipa de investigaţie desemnată în acest sens”, se menţionează în raportul de la BVB.

Potrivit documentului, raportul Consiliului Concurenţei reprezintă un pas procedural intermediar, care precede etapa audierii instituţiilor care fac obiectul acestei investigaţii. ”În pregătirea procedurilor de audiere, fiecare dintre băncile implicate în investigaţie are dreptul să formuleze observaţii cu privire la constatările reţinute în raport. Ulterior ascultării poziţiilor părţilor vizate de investigaţie, Consiliul Concurenţei va adopta o decizie care poate fi în sensul respingerii raportului, transmiterii spre completare a acestuia de către echipa de investigaţie sau admiterii raportului şi, după caz, aplicării unei sancţiuni individualizate. Orice eventuală decizie de sancţionare emisă de Consiliul Concurenţei, după parcurgerea acestei proceduri, poate fi atacată în termen de 30 de zile la Curtea de Apel Bucureşti”, se mai arată în raportul de la BVB, semnat de directorul general al băncii, Ömer Tetik şi directorul executiv senior DGCJN, Ioana Olănescu.

Reprezentanţii instituţiei de credit adaugă: BT îşi menţine poziţia susţinută în cadrul acestei investigaţii cu privire la faptul că întreaga sa conduită a fost conformă şi aliniată la cerinţele legale care reglementează mecanismele fundamentale de funcţionare a pieţei bancare şi va prezenta argumente solide în favoarea legalităţii acţiunilor sale şi respingerii/reevaluării concluziilor raportului, inclusiv în ce priveşte eventuala aplicare a unei sancţiuni nefondate şi potenţial disproporţionate. BT îşi va apăra cu vigoare poziţia în toate etapele procedurale, la maximumul drepturilor acordate de lege, şi crede că veridicitatea şi soliditatea argumentelor sale vor cântări în faţa instituţiilor şi instanţelor competente”.

Zece bănci din ţara noastră este posibil să fie amendate de Consiliul Concurenţei cu aproximativ 10% din cifra de afaceri, sancţiunile urmând să totalizeze peste 1 miliard de euro, susţin surse apropiate situaţiei, care ne-au spus că instituţia de control a trimis băncilor vizate raportul întocmit în urma investigaţiilor efectuate în sistemul bancar.

Suma de circa 1 miliard de euro reprezintă 10% (plafonul maxim cu care poate fi sancţionată o bancă din ţara noastră de către Consiliul Concurenţei) din totalul cifrelor de afaceri ale celor zece bănci vizate, aferente anului 2024 şi publicate pe site-ul Ministerului de Finanţe. Specialişti din piaţă menţionează că instituţia de control poate aplica sancţiuni în procente diferite, de la companie la companie, ceea ce, în cazul de faţă, poate conduce la modificarea valorii totale a amenzilor date de Concurenţă instituţiilor de credit.

Potrivit surselor noastre, cele zece societăţi de credit care ar fi primit raportul Consiliului Concurenţei sunt BCR, Banca Transilvania, ING Bank, BRD Groupe Societe Generale, Raiffeisen Bank, Unicredit, Intesa Sanpaolo Bank, CEC Bank, Eximbank, Libra Internet Bank.

Conform procedurii, băncile care au primit informarea Concurenţei urmează să trimită comisiei de investigaţie opiniile lor pe subiect, după care va fi adoptată decizia finală.

Consiliul Concurenţei investighează încă din 2022 băncile care participă la calculul dobânzii ROBOR. Aceasta nu este singura investigaţie a Consiliului în sectorul bancar. În 2023, Consiliul a demarat o anchetă privind modul în care unele bănci calculează scorul de credit, suspectând că, astfel, se blochează accesul unor clienţi la credite şi se îngreunează refinanţarea.

