Zelenski avertizează asupra concentrării a până la 100.000 de soldaţi ruşi lângă Pokrovsk

Rusia a mobilizat „până la 100.000” de militari lângă oraşul Pokrovsk, un nod strategic pentru armata ucraineană, a declarat vineri preşedintele Volodimir Zelenski, relatează AFP, care transmite cele ce urmează.

„Situaţia din zona Pokrovsk este extrem de îngrijorătoare astăzi, deoarece Rusia a desfăşurat până la 100.000 de soldaţi acolo. În orice caz, armata rusă pregăteşte acţiuni ofensive”, a spus Zelenski.

Pokrovsk, cu circa 60.000 de locuitori înainte de război, este un important centru logistic situat la intersecţia mai multor drumuri, iar trupele ruse se află acum la mai puţin de cinci kilometri distanţă, după luni de avans din trei direcţii, conform sursei citate.

În paralel, Zelenski a reiterat apelul pentru accelerarea programului prin care state europene - Germania, Belgia, ţările scandinave şi Canada - cumpără echipamente americane pentru a le furniza Ucrainei, subliniind că „vrem ca acest program să funcţioneze mai rapid”.