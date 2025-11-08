Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
A murit James Watson, laureatul Nobel care a descoperit structura ADN-ului

A.B.
Internaţional / 8 noiembrie, 11:31

Sursa foto: Wikipedia

Sursa foto: Wikipedia

Omul de ştiinţă american James Watson, laureat al Premiului Nobel şi unul dintre cercetătorii care au descoperit structura în dublu helix a ADN-ului, a murit la vârsta de 97 de ani, relatează BBC.

Moartea sa a fost confirmată de Cold Spring Harbor Laboratory, instituţia din New York unde Watson a lucrat şi a condus cercetări timp de mai multe decenii.

În 1953, James Watson şi omul de ştiinţă britanic Francis Crick au identificat structura ADN-ului, una dintre cele mai importante descoperiri ale secolului XX, care a deschis calea pentru progrese rapide în biologia moleculară. Cei doi, alături de Maurice Wilkins, au primit Premiul Nobel pentru Medicină în 1962 pentru această descoperire. „Am descoperit secretul vieţii”, au declarat atunci Watson şi Crick.

Cariera lui Watson a fost însă umbrită de controverse, după o serie de comentarii considerate rasiste şi sexiste. Într-un interviu acordat The Times în 2007, el a susţinut că diferenţele de IQ între persoane de rase diferite ar avea o bază genetică. Declaraţiile sale au fost condamnate de comunitatea ştiinţifică şi au dus la pierderea funcţiilor de la Cold Spring Harbor Laboratory.

În 2019, Watson a reiterat aceste idei într-un documentar, ceea ce a determinat laboratorul să-i retragă toate titlurile onorifice. „Declaraţiile doctorului Watson sunt reprobabile şi nu au nicio bază ştiinţifică”, a transmis atunci instituţia.

ADN-ul fusese descoperit în 1869, însă structura sa rămânea necunoscută până la cercetările echipei conduse de Watson şi Crick, care s-a bazat şi pe imaginile obţinute de Rosalind Franklin la King's College din Londra - fără ca aceasta să fie iniţial creditată pentru contribuţia sa.

Născut la Chicago în aprilie 1928, James Watson a studiat biologia la Universitatea din Chicago, unde a primit o bursă la doar 15 ani. Apoi, la Cambridge, l-a întâlnit pe Francis Crick, alături de care a construit modelele ce au dus la descoperirea structurii ADN-ului.

După obţinerea Nobelului, Watson a devenit profesor la Harvard şi ulterior director al Cold Spring Harbor Laboratory, pe care l-a transformat într-un centru de referinţă în biologia moleculară. În 2014, el şi-a vândut medalia Nobel pentru 4,8 milioane de dolari, declarând că s-a simţit marginalizat după controversele publice. Medalia a fost cumpărată de un miliardar rus, care i-a returnat-o ulterior.

