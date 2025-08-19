Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Acţionari ai FP solicită un audit al procesului de selecţie pentru desemnarea administratorului fondului

A.I.
Piaţa de Capital / 19 august, 12:50

Acţionari ai FP solicită un audit al procesului de selecţie pentru desemnarea administratorului fondului

”În opinia noastră, procesul de selecţie s-a derulat într-un mod netransparent, acţionarii fiind privaţi de informaţii esenţiale, inclusiv cu privire la utilizarea resurselor FP”, spun acţionarii

Bugetul aprobat iniţial pentru procesul de selecţie a administratorului FP a fost de 3,8 milioane lei, ce a fost ulterior suplimentat cu 1,78 milioane lei

”Raportul de audit trebuie să conţină o analiză care să evidenţieze în ce măsură acţiunile Comitetului Reprezentanţilor şi consultantului au fost conforme cu mandatul acordat de acţionari în septembrie 2023”, susţin acţionarii

Un grup de acţionari ai Fondului Proprietatea (FP), care deţin 6,1% din drepturile de vot ale emitentului, solicită întocmirea unui raport suplimentar de audit privind procesul de selecţie pentru desemnarea administratorului fondului, ce a fost aprobat în septembrie 2023 şi derulat de către Comitetul Reprezentanţilor, potrivit unui raport al Franklin Templeton publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

În solicitarea acţionarilor se menţionează: ”În urma AGA din 25 septembrie 2023 a fost demarat un proces de selecţie pentru un nou administrator al Fondului. Derularea acestui proces a fost însoţită de opacitate, în opinia noastră, acţionarii neavând acces la informaţii esenţiale. Printre aceste informaţii se regăsesc şi cele legate de cheltuirea bugetului alocat procesului de selecţie. Acţionarii nu au nicio informaţie specifică referitoare la costul fiecărei faze a procesului de selecţie, tipul de cheltuieli în fiecare fază sau, în cazul cheltuielilor cu serviciile de consultanţă, costul livrabilelor aprobate spre plată şi măsura în care aceste livrabile sunt cele avute în vedere în contractele agreate în numele Fondului”.

Acţionarii punctează că, în urma adunării acţionarilor din septembrie 2025, Comitetul Reprezentanţilor FP a fost împuternicit să demareze, să organizeze procedura de selecţie transparentă a unui nou administrator al Fondului şi să stabilească noi obiective, criterii de performanţă şi condiţii de remunerare realiste potrivit acestor obiective şi prezentarea acestora în vederea aprobării de către AGA.

În luna mai, Comitetul Reprezentanţilor a selectat Deutsche Numis în calitate de consilier de selecţie preferat. ”La acel moment nu a existat nicio aprobare de către acţionari ca Deutsche Numis să fie consilier pentru selecţie şi nici a altor condiţii, precum cele pe care trebuie să le îndeplinească pentru a fi selectat sau condiţiile în care consilierul va prezenta servicii specifice în beneficiul Fondului pe baza instrucţiunilor Comitetului Reprezentanţilor. Toate aceste aprobări puteau fi cerute şi obţinute prin organizarea unei AGA între aprilie şi septembrie 2024”, spun acţionarii.

În solicitarea acţionarilor se mai menţionează că, potrivit materialelor AGA din septembrie 2024, Deutsche Numis ar fi trebuit să pregătească deja un ”raport care prezintă noile obiective, criterii de performanţă şi condiţii de remunerare ale unui nou AFIA şi criterii specifice de selecţie şi experienţă aliniate acestor obiective”.

La adunarea din septembrie 2024, s-a aprobat numirea Deutsche Numis în calitate de consultant de selecţie, un buget maxim de consultanţă de 3,8 milioane lei, precum şi criteriile de selecţie pentru noul administrator - conţinute în raportul livrat de Deutsche Numis. ”Acest raport nu a fost prezentat acţionarilor”, se menţioenază în document.

Ulterior, în data de 2 mai, Comitetul Reprezentanţilor a anunţat că a selectat drept candidat preferat pentru poziţia de administrator al fondului parteneriatul dintre IRE AIFM HUB cu sediul în Luxemburg şi Impetum Management - firmă românească de consultanţă în managementul activelor.

”În opinia noastră, procesul de selecţie s-a derulat într-un mod netransparent, acţionarii fiind privaţi de informaţii esenţiale, inclusiv cu privire la utilizarea resurselor Fondului Proprietatea”, spun acţionarii în raportul de la BVB.

În document se mai menţionează că, până în prezent, acţionarii nu au fost informaţi cu privire la rezultatele consultanţei oferite de Numis în ceea ce priveşte mandatul pe care Comitetul Reprezentanţilor l-a primit de la acţionari, privind aspecte precum: noile obiective, criterii de performanţă şi condiţii de remunerare ale unui nou AFIA.

”Menţionăm faptul că acţionarii au solicitat în mai multe ocazii publicarea Raportului Numis şi prezentarea transparentă a criteriilor de performanţă, a criteriilor de ierarhizare a candidaţilor, precum şi a celorlalte elemente identificate în materialele informative prezentate în AGOA din septembrie 2024 (solicitări scrise şi întrebări cu ocazia AGA). Cu toate acestea, astfel de informaţii esenţiale nu au fost transmise acţionarilor. De asemenea, acţionarii au solicitat detalii despre criteriile aplicate pentru a alege candidatul preferat, însă toate eforturile de a obţine astfel de informaţii au fost sortite eşecului”, se arată în raportul de la BVB.

Potrivit documentului, la adunarea acţionarilor FP din data de 29 aprilie, Comitetul Reprezentanţilor a solicitat suplimentarea bugetului necesar selecţiei administratorului cu suma de 1,78 milioane lei.

”Cu toate acestea, bugetul anterior de 3,8 milioane lei a fost aprobat ca buget maxim, iar acţionarii nu cunosc modul în care au fost cheltuite aceste fonduri, de un nivel nu tocmai neglijabil. În acest sens, nu este clară eficienţa cheltuirii acestui buget, inclusiv din perspectiva materialelor şi rapoartelor de către consultanţii angajaţi de Comitetul Reprezentanţilor şi în particular a materialelor şi rapoartelor produse de către Deutsche Numis”, se menţionează în raport.

Acţionarii reclamă că, în pofida alocării şi ulterior suplimentării bugetului (3,8 milioane lei aprobaţi iniţial, respectiv 1,78 milioane lei suplimentar), acţionarii nu au fost informaţi cu privire la:

conţinutul şi rezultatele livrate de consultantul selectat (inclusiv Raportul Numis la care se face referire la AGA din 27 septembrie 2024);

justificarea modului de utilizare a resurselor financiare ale Fondului Proprietatea pentru acest proces;

corelaţia dintre sumele facturate/plătite şi serviciile efectiv prestate.

”Lipsa acestor informaţii încalcă principiile de transparenţă şi de raportare către acţionari prevăzute de legislaţia aplicabilă şi afectează dreptul legitim al acţionarilor de a evalua oportunitatea şi eficienţa cheltuielilor suportate din patrimoniul Fondului”, se menţionează în raport, adăugându-se: ”În consecinţă, solicităm ca raportul suplimentar de audit să analizeze în detaliu aceste operaţiuni, în vederea clarificării utilizării resurselor finanicare alocate procesului de selecţie”, se arată în raport.

Potrivit acţionarilor, raportul suplimentar solicitat trebuie să includă cel puţin următoarele elemente:

1. Verificarea cadrului contractual - examinarea scrisorii de angajament/contractului încheiat cu consultantul, pentru a constata existenţa şi formularea explicită a elementelor esenţiale, precum: obiectivele, descrierea livrabilelor, termenele de predare, responsabilităţile părţilor, clauze de confidenţialitate, modalităţile de plată şi eventuale clauze privind modificarea sau rezilierea contractului.

2. Existenţa şi conformitatea livrabilelor - confirmarea existenţei documentelor, rapoartelor şi materialelor livrate de consultant şi evaluarea conformităţii acestora cu cerinţele contractuale.

3. Corelarea plăţilor cu livrabilele - verificarea facturilor emise şi achitate către consultant, cu detalierea modului în care acestea se raportează la prevederile contractuale.

4. Analiza cost-beneficiu - evaluarea proporţionalităţii dintre costurile achitate şi relevanţa livrabilelor pentru un proces de selecţie de calitate rezonabilă, realizată prin:

a) verificarea informaţiilor factuale din analiza cost-beneficiu realizată de Comitetul Reprezentanţilor - examinarea documentaţiei şi datelor care au stat la baza analizei întocmite de CR; şi/sau

b) efectuarea de către auditor a unei evaluări proprii cost-beneficiu, independentă, în baza documentelor şi informaţiilor disponibile, pentru a stabili măsura în care cheltuielile efectuate au fost justificate în raport cu obiectivele şi rezultatele procesului de selecţie.

5. Respectarea mandatului AGA - o analiză care să evidenţieze în ce măsură acţiunile Comitetului Reprezentanţilor şi consultantului au fost conforme cu mandatul acordat de acţionari prin hotărârile din septembrie 2023.

”Administratorul Unic a verificat documentele înregistrate şi, pe baza structurii acţionariatului Fondului Proprietatea de la data de 1 august 2025 emisă de Depozitarul Central, confirmă că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru întocmirea raportului de audit suplimentar la solicitarea acţionarilor ce deţin cel puţin 5% din drepturile de vot ale Fondului”, se mai menţionează în raportul de la BVB.

