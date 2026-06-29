Acţiunile SpaceX au aterizat doar pentru un nou impuls, la fel ca rachetele reutilizabile?

Falcon 9 este racheta de bază a companiei SpaceX şi prima rachetă din lume de clasă orbitală concepută pentru zboruri repetate de rutină.

Datele de pe site-ul companiei arată că până acum au fost realizate 656 de misiuni, cu 610 aterizări ale componentelor reutilizabile şi 575 de zboruri repetate. Pe lângă divizia spaţială, compania mai operează reţeaua de sateliţi Starlink şi o divizie de inteligenţă artificială construită în jurul xAI.

Toate acestea şi renumele lui Elon Musk au creat o deosebită "efervescenţă" în jurul ofertei publice iniţiale pentru acţiunile companiei SpaceX (SPCX). În prima zi de tranzacţionare, 12 iunie 2026, acţiunile SPCX au închis peste 160 de dolari, iar în zilele următoare au atins un maxim intraday de 225 de dolari (vezi graficul).

După debutul lor la tranzacţionare, acţiunile SpaceX au pierdut 24% în ultimele şase zile. Investitorii regândesc evaluarea extremă a companiei, pe măsură ce cresc îngrijorările cu privire la sustenabilitatea boom-ul din inteligenţa artificială.

Din 7 iulie 2026, acţiunile SPCX vor fi incluse şi în indicele Nasdaq 100, după ce a fost inclus recent în indicele Russell 1000, dedicat companiilor listate cu o capitalizare investibilă ridicată.

În cazul SpaceX, capitalizarea de piaţă investibilă, respectiv valoarea totală a acţiunilor unei companii care sunt disponibile în mod activ pentru tranzacţionare publică, a fost estimată recent la circa 70 de miliarde de dolari.

Includerea SPCX în Russell 1000 şi Nasdaq 100 a fost posibilă deoarece "indicii au rescris regulile pentru Musk", după cum a scris recent Barron's, care mai subliniază că efectele negative ale acestei decizii vor afecta mai ales investitorii retail.

"Regulile de includere, stabilite şi aplicate de fiecare furnizor de indici, impun de obicei ca firmele să se tranzacţioneze public timp de aproximativ un an înainte de admitere", scrie Barron's şi subliniază că "perioada de aşteptare permite volatilităţii din jurul ofertei iniţiale să se diminueze şi oferă pieţei timp să găsească un preţ rezonabil".

Revista publicată de Dow Jones aminteşte că modul în care este condusă SpaceX înrăutăţeşte lucrurile din perspectiva dinamicii şi volatilităţii acţiunilor, în condiţiile în care "Musk deţine controlul aproape total; nu poate fi demis din funcţia de director executiv fără consimţământul său, iar firma este exceptată de la cerinţa obişnuită a unui consiliu de administraţie cu o majoritate independentă".

Reprezentanţii unui fond de pensii din SUA au avertizat că "acest lucru este nou şi extrem", în timp ce un fond de pensii din Danemarca a exclus SpaceX din portofoliul său, parţial din cauza "structurii de guvernanţă catastrofale".

Lansarea cu succes a emisiunii de obligaţiuni în cinci tranşe, cu o valoare nominală de 25 de miliarde de dolari, sumă atrasă pe fondul unei cereri de circa 90 de miliarde, nu a constituit un motiv de optimism pentru deţinătorii acţiunilor, care au vândut masiv şi au împins cotaţiile sub valoarea de pornire din ziua ofertei iniţiale.

Fondurile împrumutate vor fi utilizate pentru refinanţarea unui credit punte de 20 de miliarde de dolari şi pentru investiţii în infrastructura IA.

Cele cinci tranşe, dedicate exclusiv investitorilor instituţionali, au maturităţi din 2031 până în 2056 şi au primit calificative investiţionale la Moody's (Baa1), S&P (BBB) şi Fitch (BBB+).

După cum scrie Wall Street Journal, S&P Global a menţionat în mod explicit că pentru anii următori sunt prognozate deficite semnificative de flux de numerar disponibil, alimentate de cheltuielile masive pentru rachetele Starship de nouă generaţie şi de expansiunea ambiţioasă a infrastructurii de inteligenţă artificială.

Cu toate acestea, "agenţiile pariază pe viziunea lui Musk, în timp ce investitorii se concentrează pe cifre", dar nu trebuie uitat că "şi o companie care ţinteşte spre Marte nu este imună la forţa gravitaţională a pieţelor".

Se pare că forţa gravitaţională a început să se manifeste şi pentru obligaţiunile emise. "Traderii de obligaţiuni sunt uimiţi de creşterea continuă a pierderilor înregistrate de noua emisiune de obligaţiuni a SpaceX", a scris Bloomberg la sfârşitul săptămânii trecute, iar apoi a subliniat că "presiunea de vânzare sugerează că investitorii speculativi s-au înghesuit în această tranzacţie în speranţa de a o revinde pentru un profit rapid, profilul unic al companiei şi dependenţa de Elon Musk contribuind la amploarea fără precedent a variaţiei spread-ului".

Barron's consideră că o motivaţie similară, poziţionarea speculativă şi vânzarea rapidă, stă şi în spatele declinului acţiunilor: "Regulile menite să protejeze investitorii retail au fost desfiinţate de unii dintre paznicii însărcinaţi cu aplicarea lor. Acum, cu toţii riscăm să devenim lichiditatea de ieşire a cuiva - să fim lăsaţi cu punga goală după ce banii inteligenţi au fost retraşi şi au decolat".

Cum vor evolua acţiunile SPCX în perioada următoare, mai ales după includerea lor în Nasdaq 100, care ar trebui să aducă o nouă cerere din partea fondurilor de investiţii?

Revenirea pe o tendinţă ascendentă este posibilă, însă nu trebuie ignorate nici avertismente precum cel de la Banca Reglementelor Internaţionale (BIS).

În raportul anual publicat recent, banca băncilor centrale avertizează că deşi IA susţine creşterea economică prin creşterea productivităţii, apar tot mai multe temeri cu privire la locurile de muncă. În acelaşi timp, blocajele din lanţul de aprovizionare şi concurenţa acerbă ar putea duce la investiţii excedentare similare cu cele observate în ciclurile anterioare de expansiune şi recesiune.

Raportul BIS subliniază şi vulnerabilităţile sectorului IA care provin din modalităţile de finanţare, inclusiv aranjamente complexe, cum sunt aşa-numitele acorduri de finanţare circulară.

"Condiţiile acestor tranzacţii sunt, de obicei, puţin transparente, şi există riscul ca acelaşi activ să fie gajat de mai multe ori. Aceste aranjamente reprezintă o pondere considerabilă din finanţarea la nivel de sector şi din veniturile anticipate", se mai arată în documentul de la BIS.

Prin toate diviziile sale, SpaceX are expuneri substanţiale faţă de aceste tendinţe evidenţiate de BIS şi va trebui să confirme aşteptările, astfel încât acţiunile sale sa poată primi un nou impuls pentru decolare.