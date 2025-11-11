Administraţia Trump a cerut eliminarea referirilor la integritatea teritorială a Ucrainei dintr-o rezoluţie ONU

Administraţia preşedintelui Donald Trump încearcă să elimine dintr-o rezoluţie anuală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pasajele care reafirmă integritatea teritorială a Ucrainei şi condamnă ocupaţia rusă din Crimeea şi alte regiuni, potrivit unor surse diplomatice citate de publicaţia Kyiv Post.

Documentul, intitulat „Situaţia drepturilor omului în teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei, inclusiv Republica Autonomă Crimeea şi oraşul Sevastopol”, este prezentat de Ucraina în faţa Comitetului al Treilea al Adunării Generale a ONU şi reprezintă de ani de zile o referinţă în sprijinul suveranităţii ucrainene.

În decembrie 2024, Statele Unite au votat în favoarea rezoluţiei, alături de 77 de alte ţări. Textul adoptat condamna anexarea Crimeei de către Rusia, documenta abuzurile comise în teritoriile ocupate şi reafirma integritatea teritorială a Ucrainei.

Surse citate de Kyiv Post afirmă însă că Washingtonul insistă acum pentru reformularea textului sub o denumire mai generală - „războiul din Ucraina” - fără referiri explicite la „integritate teritorială” sau la „agresiune”, o modificare care, potrivit diplomaţilor europeni, ar marca o schimbare semnificativă de poziţie.

„Este un nou exemplu al faptului că Washingtonul se îndepărtează de interesele fundamentale ale Ucrainei într-un moment diplomatic critic”, a declarat un diplomat european pentru publicaţia ucraineană. „Dacă se renunţă la formulare, mesajul transmis Moscovei este că Statele Unite nu mai conduc apărarea ordinii internaţionale.”

Comitetul ONU urmează să voteze rezoluţia în următoarele săptămâni, iar mai multe state europene încearcă să convingă administraţia Trump să revină asupra deciziei.

Disputa survine în contextul publicării unui nou raport al Comisiei Internaţionale Independente de Anchetă privind Ucraina, care acuză forţele ruse de crime împotriva umanităţii - inclusiv omoruri şi deportări forţate - în teritoriile ocupate.

Diplomaţii occidentali avertizează că renunţarea de către SUA la menţionarea explicită a ocupaţiei ruse ar slăbi una dintre cele mai constante condamnări internaţionale ale invaziei Moscovei şi ar submina poziţia comună a aliaţilor occidentali în cadrul ONU.