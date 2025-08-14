Agroland Business System a achiziţionat un teren pentru dezvoltarea diviziei Agroland Food

Agroland Business System, companie listată în Piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB) a achiziţionat un teren cu o suprafaţă de 21 hectare, situat în vecinătatea platformei avicole de la Mihăileşti, pentru dezvoltarea diviziei Agroland Food, potrivit unui raport al emitentului publicat, ieri, pe site-ul operatorului pieţei noastre de capital.

Valoarea tranzacţiei se ridică la 785.000 euro, din care 20% - aproape 0,16 milioane euro - reprezintă fonduri proprii ale companiei, în timp ce 80% - aproape 0,63 milioane euro - provin din accesarea unei facilităţi de credit de investiţii pe o perioadă de şapte ani de la Raiffeisen Bank.

”Pe acest teren, compania va construi noi ferme avicole, care vor contribui la creşterea capacităţii de producţie a ouălor de consum a platformei de la Mihăileşti. Acestea vor utiliza staţia de sortare şi ambalare a ouălor finalizată în prima parte a acestui an. Construcţia noilor ferme va începe în următoarele patru - cinci luni, după emiterea tuturor autorizaţiilor necesare. Proiectul va fi derulat în mai multe etape, construcţia integrală urmând să fie finalizată într un interval de 18-24 de luni”, se menţionează în raportul de la BVB semnat de directorul general al Agroland Business System, Horia Cardoş.

Agroland Business System, companie din Grupul Agroland ce operează o reţea de magazine agricole, are listată din martie 2025 şi o emisiune de obigaţiuni pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, Valoarea emisiunii este de 6,9 milioane lei, titlurile având dobânda anuală de 9,75% şi maturitatea în octombrie 2028.

Compania îşi va prezenta rezultatele obţinute în prima jumătate a anului în data de 5 septembrie. Evaluarea bursieră prezentă a Agroland Business System se ridică la circa 130 milioane lei.