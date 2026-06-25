Alexandru Petrescu (ASF): Sistemul de pensii private din România se consolidează structural

Dinamica de creştere a sistemului de pensii private din România, înregistrată în primul trimestru al acestui an, reprezintă o consolidare structurală a economisirii pe termen lung în contextul unei economii aflate în recalibrare, conform unui mesaj postat de preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, pe contul său oficial de Facebook.

Activele totale ale fondurilor de pensii private au atins valoarea de 220,41 miliarde de lei, înregistrând un avans de 33% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Defalcat pe piloni, situaţia se prezintă astfel:

Pilonul II (pensii obligatorii): A acumulat active de 212,6 miliarde de lei, în creştere cu 33%.

Pilonul III (pensii facultative): A urcat la 7,86 miliarde de lei, consemnând un plus de 34%.

Ponderea întregului sistem în Produsul Intern Brut (PIB) a ajuns la 11,5%, indicator care, potrivit şefului ASF, arată o maturitate financiară tot mai accentuată a pieţei. Alexandru Petrescu a explicat că variaţiile de moment sunt normale, însă fondurile sunt gândite ca un mecanism de protecţie în timp, potrivit sursei citate.

„Dincolo de cifre, rămâne însă un aspect esenţial care trebuie înţeles corect. Activele sunt evaluate la valoare de piaţă, ceea ce înseamnă că pot exista variaţii pe termen scurt generate de mişcările pieţelor financiare. Această volatilitate este o caracteristică firească a mecanismului de evaluare. În acelaşi timp, arhitectura fondurilor de pensii private este construită exact pentru a absorbi astfel de episoade, printr-un orizont investiţional extins, în care timpul devine principalul stabilizator”, a arătat preşedintele ASF în postarea menţionată.

La sfârşitul lunii martie, sistemul număra 9,56 milioane de participanţi (dintre care 8,51 milioane în Pilonul II şi 1,05 milioane în Pilonul III), în creştere faţă de cele 9,46 milioane raportate la finalul anului trecut. Din punct de vedere al plasamentelor, aproximativ 68% din active sunt investite în instrumente cu venit fix, iar 28% sunt orientate către acţiuni, distribuţie ce urmăreşte protejarea capitalului şi participarea la creşterea economică, conform mesajului de pe Facebook.