Alexus G. Grynkewich: „NATO este pregătită să consolideze securitatea Groenlandei”

NATO este pregătită să consolideze securitatea în Arctica şi în Groenlanda, în cadrul unei posibile noi misiuni, şi aşteaptă de la nivel politic instrucţiuni în acest sens, a declarat comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi al Comandamentului European al Armatei SUA, generalul Alexus G. Grynkewich, potrivit AFP.

„Nicio planificare nu a fost iniţiată deocamdată, dar suntem pregătiţi”, a spus generalul american, vorbind cu presa la sediul NATO. „Nu am primit nicio instrucţiune politică pentru a avansa. Desigur, avem cunoştinţă de discuţiile pe acest subiect şi, prin urmare, analizăm modul în care ne-am putea organiza”, a adăugat generalul Alexus G. Grynkewich, conform sursei citate.

O misiune a NATO, după modelul celor lansate în Marea Baltică sau pe flancul estic al Alianţei, este una dintre opţiunile luate în considerare pentru a consolida securitatea în Arctica, unul dintre motivele pentru care preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat dorinţa de a anexa Groenlanda, a relatat AFP.

După săptămâni de declaraţii agresive în care a ameninţat cu anexarea Groenlandei, chiar prin forţă dacă Danemarca refuză să o vândă, Trump a promis miercuri, în discursul susţinut la Forumul Economic Mondial de la Davos, că nu va recurge la forţă pentru a anexa Groenlanda şi de asemenea şi-a retras ameninţarea că va impune taxe vamale ţărilor europene care susţin în faţa lui Danemarca şi Groenlanda, dar a insistat că îşi menţine obiectivul ca SUA să cumpere această insulă arctică importantă strategic şi a cerut „negocieri imediate”, potrivit sursei citate.

Mai târziu în aceeaşi zi el a anunţat că a fost convenit „cadrul unui viitor acord” asupra Groenlandei, al cărui conţinut încă este neclar, inclusiv în ceea ce priveşte suveranitatea asupra acestei insule care este un teritoriu autonom al Danemarcei, a mai informat AFP.