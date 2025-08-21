Alin Iacob: AURSF solicită o dezbatere naţională extinsă pentru viitorul pensiilor private

Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) a luat cunostinta despre aparitia in spatiul public, in contextul aplicarii diferitelor masuri cuprinse in PNRR, a intentiei de promovare in regim de urgenta a unui proiect care vizeaza reglementarea platii pensiilor administrate privat (Pilonul II si Pilonul III), potrivit unui comunicat oficial al instituţiei.

Consideram extrem de important, in ciuda faptului ca nu am fost consultati pana acum de cei care lucreaza la fundamentarea unei legi necesare, indelung amanate, dar care trebuie in mod obligatoriu sa tina cont de interesele participantilor, sa facem publice cateva idei de baza despre acest subiect.

Trebuie sa se inteleaga foarte bine ca eliminarea posibilitatii de incasare integrala a sumei acumulate in patrimoniul personal al fiecarui participant nu este o varianta acceptabila pentru participanti. Acestia trebuie sa aiba dreptul sa opteze intre incasarea banilor integral, la momentul pensionarii, respectiv incasarea unei pensii pe o perioada de timp determinata, convenita de comun acord impreuna cu viitorul platitor al pensiei private sau a unei pensii viagere.

Desigur, vor putea exista diferente, inclusiv in zona impozitarii, pentru cei care vor opta pentru una sau alta dintre solutii. Insa optiunea libera si asumata a participantului este temelia pe care trebuie sa se aseze constructia viitoarei legi privind plata pensiilor administrate privat.

De asemenea, cu exceptia cazului in care participantul opteaza pentru o pensie viagera, pariind pe faptul ca va trai mai mult decat media sperantei de viata din Romania, si isi asuma astfel in mod constient sa renunte la proprietatea sumelor acumulate in contul sau de pensie privata, in toate celelalte situatii, inclusiv in cazul in care participantul inceteaza din viata in perioada platii pensiei pe perioada determinata, convenita de comun acord cu platitorul pensiei, toti banii ramasi trebuie sa ajunga la mostenitorii legali sau testamentari ai participantului, care sa poata fi incasati integral si nu prin intermediul unui transfer in conturile lor de pensie administrata privat.

In plus, in perioada in care banii vor fi administrati de platitorul pensiei, fondurile detinute vor trebui investite, pentru a produce in continuare randamente pentru participanti, insa doar in plasamente cu grad redus de risc, pentru a garanta plata pensiei participantului.

"Consideram ca este nevoie de o ampla dezbatere nationala, cu participarea tuturor stakeholderilor, dar in special a celor care reprezinta participantii, pe viitorii beneficiari de pensii, pentru realizarea unei legi de plata a pensiilor private care sa raspunda tuturor exigentelor si in care sa se regaseasca interesele acestora. De asemenea, in cadrul acestei dezbateri trebuie identificate si masuri prin care sumele retinute in mod incorect in ultimii 4 ani din venitul brut al participantilor sa fie compensate corespunzator”, afirma Alin Iacob, presedintele AURSF

Reamintim ca AURSF este organizatia cea mai activa si mai implicata care reprezinta interesele participantilor in sistemele de pensii administrate privat, singura asociatie care in 2018 a intervenit inclusiv in dezbaterile parlamentare cu ocazia transferului contributiilor de la angajat la angajator.

Am solicitat de atunci si pana astazi in mod constant pastrarea echivalentului vechii contributii de 5,1%, prin majorarea procentului de contributie de la 3,75% (cat este in prezent) la 4,25% (cat ar fi trebuit sa fie, pentru a nu ii prejudicia pe participanti fata de situatia anterioara), insa din pacate solicitarile noastre au fost ignorate de cei chemati sa adopte decizii in acest sens.

In consecinta, 0,5% din salariul brut al fiecarui participant este deturnat luna de luna din patrimoniul personal al participantului in bugetul de pensii publice.

In context, reamintim si faptul ca AURSF a initiat opinia comuna privind obligativitatea introducerii unei informari pentru angajati referitoare la aderarea la un fond de pensii administrat privat (Pilonul 2), adoptata in unanimitate de membrii Grupului Consultativ de Dialog Permanent in Domeniul Protectiei Consumatorilor de Servicii Financiare Nebancare din cadrul ASF in ianuarie 2020, masura care intre timp a si intrat in vigoare, fiind adoptata ca si reglementare de Ministerul Muncii.