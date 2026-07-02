Analiză eToro: Ce stă la baza prăbuşirii preţului aurului în 2026

Scăderea bruscă a preţului aurului în 2026 reflectă o schimbare rapidă a contextului macroeconomic, întrucât creşterea randamentelor reale, întărirea dolarului american şi atenuarea tensiunilor geopolitice au erodat atractivitatea acestui metal. După ce a atins un maxim istoric de aproape 5.600 de dolari pe uncie în ianuarie, aurul a scăzut cu aproximativ 29%, coborând marţi, pentru scurt timp, sub pragul psihologic important de 4.000 de dolari şi atingând cel mai scăzut nivel de la sfârşitul anului 2025, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Principalul factor care a determinat această scădere masivă a fost politica monetară. Inflaţia din Statele Unite, impulsionată de creşterea anterioară a preţurilor petrolului, rămâne ridicată, la aproximativ 4,2%, forţând Rezerva Federală să adopte o poziţie mai restrictivă decât anticipaseră pieţele. În loc de reduceri, investitorii iau acum în calcul posibilitatea unor majorări ale ratei dobânzii, randamentele titlurilor de stat crescând în consecinţă. Randamentul obligaţiunilor pe 10 ani, situat în prezent în jurul valorii de 4,46%, a crescut semnificativ costul de oportunitate al deţinerii aurului, care nu oferă niciun venit, făcând activele purtătoare de dobândă mai atractive prin comparaţie.

În acelaşi timp, dolarul american s-a apreciat până la cel mai înalt nivel din ultimul an, adăugând un alt factor de presiune. Deoarece aurul este cotat în dolari, o monedă americană mai puternică îl face mai scump pentru investitorii internaţionali, temperând cererea globală. Contextul geopolitic s-a schimbat, de asemenea. Creşterea de la începutul acestui an a fost alimentată parţial de tensiunile din Orientul Mijlociu, dar progresele diplomatice recente au redus nevoia de active de refugiu, eliminând un pilon cheie de susţinere a preţurilor aurului.

Dinamica pieţei a accelerat şi mai mult această evoluţie. După o creştere puternică în 2025, piaţa aurului a fost supusă unei presiuni crescute, declanşând un val de marcări de profituri semnificative urmat de o inversare a trendului. ETF-urile pe aur susţinute de depozite fizice au înregistrat ieşiri substanţiale de capital, în timp ce unii investitori au fost nevoiţi să-şi lichideze poziţiile pentru a face faţă cererilor de marjă în contextul volatilităţii mai ample a pieţei, determinată de sectorul energetic. Împreună, aceşti factori au amplificat tendinţa descendentă a aurului.

• Argintul - un metal preţios cu uz industrial, mai corelat cu economia reală

Spre deosebire de aur, perspectivele argintului sunt mai strâns legate de economia reală. Deşi ambele metale reacţionează la ratele dobânzilor şi la fluctuaţiile valutare, cererea de argint provine în mare parte - aproximativ 55% până la 60% - din aplicaţii industriale, inclusiv energia solară, electronica, electrificarea şi dezvoltarea infrastructurii legate de inteligenţa artificială. Acest lucru îl face mult mai sensibil la ciclul de creştere globală.

De obicei, argintul evoluează în aceeaşi direcţie cu aurul, dar cu oscilaţii mai mari - crescând mai mult când preţurile urcă şi scăzând mai mult când acestea coboară. Poate înregistra performanţe net superioare atunci când condiţiile economice se îmbunătăţesc şi capitalul se îndreaptă către mărfuri, dar tinde, de asemenea, să scadă mai agresiv atunci când aşteptările privind creşterea economică se slăbesc.

• Scenarii privind evoluţiile viitoare

Investitorii încearcă să înţeleagă care este traiectoria viitoare a metalelor preţioase. Iată trei scenarii posibile pentru aur şi argint, toate depinzând de inflaţie şi de situaţia geopolitică. Primul scenariu este cel în care am fi atins nivelul minim în această săptămână. Dacă situaţia din Strâmtoarea Ormuz rămâne calmă, oferta globală de petrol se normalizează şi inflaţia se temperează fără noi majorări ale ratei dobânzii, aurul s-ar putea stabiliza, susţinut de achiziţiile băncilor centrale. Argintul ar avea probabil o performanţă superioară aurului pe măsură ce cererea creşte.

Un al doilea scenariu se referă la menţinerea ratelor dobânzilor la un nivel ridicat pentru o perioadă mai lungă. Inflaţia ar fi persistentă, iar continuarea politicii monetare restrictive şi randamentele ridicate ar exercita o presiune suplimentară asupra preţului aurului, determinând o scădere a acestuia. O creştere economică mai lentă ar afecta cererea industrială, făcând argintul mai vulnerabil.

Al treilea scenariu ia în considerare reapariţia tensiunilor geopolitice. Acest lucru va determina o revenire a aversiunii faţă de risc (de exemplu, printr-un preţ al petrolului la peste 100 de dolari), ceea ce ar susţine în primul rând aurul. Argintul ar urma acelaşi trend, dar o performanţă superioară susţinută ar depinde în continuare de creşterea economică globală. Inflaţia ar rămâne o ameninţare la adresa creşterii economice globale.

Aurul şi argintul rămân în centrul atenţiei investitorilor. Conform celui mai recent sondaj „eToro Retail Investor Beat”, 9% dintre investitorii individuali din România şi 11% dintre cei de la nivel global şi-au exprimat interesul de a investi în mărfuri, care ar putea include aurul şi argintul, în următoarele trei luni.

Privind în perspectivă, traiectoria ambelor metale va depinde de interacţiunea dintre politica monetară, randamentele reale şi creşterea economică globală. Aurul rămâne în primul rând o măsură a ratelor dobânzilor, a puterii monedei americane şi a riscului geopolitic, în timp ce argintul se află la intersecţia acestor forţe cu ciclul industrial. Această diferenţă va deveni probabil din ce în ce mai importantă pe măsură ce pieţele se confruntă cu un mediu de sfârşit de ciclu, caracterizat de inflaţie persistentă şi politici restrictive ale băncilor centrale.