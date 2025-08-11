ANAR: Cadastrul Apelor, finanţat prin PNRR, realizat în proporţie de 75%

Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) anunţă că proiectul „Realizarea cadastrului apelor”, finanţat prin Investiţia 6 a Componentei C1 - Managementul apei din PNRR, a ajuns la un grad de implementare de 75%, potrivit unui comunicat ANAR.

„Pentru prima dată în România, realizăm Cadastrul Apelor - un proiect de importanţă strategică. Acesta va permite obţinerea unei evidenţe oficiale a cursurilor de apă în ceea ce priveşte localizarea, suprafaţa, elementele de vecinătate, având un impact semnificativ imediat asupra gestionării sustenabile a resurselor de apă, prevenirii poluării şi protecţiei împotriva inundaţiilor”, a declarat Sorin Lucaci, director general ANAR.

Proiectul are ca obiectiv delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă şi înregistrarea lor în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară. Termenul de finalizare este 30 decembrie 2025. Până acum, au fost realizate aerofotografierea pentru 82,2% din suprafaţa României, scanarea aeriană laser pentru 79,57% din suprafaţa contractată şi digitizarea a 90% din lungimea albiilor minore. Platforma software pentru gestionarea datelor şi monitorizarea modificării albiilor este funcţională.

Potrivit ANAR, cadastrul apelor va sprijini investiţiile în alimentări cu apă, irigaţii şi protecţia împotriva inundaţiilor, precum şi elaborarea proiectelor pentru atragerea fondurilor europene. De asemenea, va facilita cooperarea interinstituţională şi va reduce disputele juridice privind suprapunerile de proprietate.