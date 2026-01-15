Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
ANPC a intensificat acţiunile de control pentru creşterea siguranţei consumatorilor

S.E.
Miscellanea / 15 ianuarie, 16:59

Sursa foto: ANPC

Sursa foto: ANPC

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, în perioada 12-15 ianuarie 2026, o serie de acţiuni de control la nivel naţional, având ca obiectiv verificarea respectării legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Controalele au vizat peste 1.100 de operatori economici, din sectoare cu impact direct asupra sănătăţii şi siguranţei populaţiei, a relatat comunicatul.

Conform sursei citate, acţiunile s-au desfăşurat sub coordonarea domnului Lucian Teodor Rus, noul director general al Direcţiei Generale Control şi Supraveghere Piaţă, şi fac parte dintr-un program continuu de monitorizare, destinat menţinerii şi consolidării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor la nivel naţional.

În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformităţi, pentru care au fost aplicate următoarele sancţiuni şi măsuri, după cum reiese din comunicat:

*576 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 3,55 milioane de lei

*427 de avertismente

*oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 160.000 lei

*oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 72.000 lei

*confiscarea a 2 kg de bijuterii

*oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficienţelor pentru 17 operatori economici.

Conform comunicatului, principalele neconformităţi constatate au fost:

*produse cu data limită de consum depăşită;

*prezenţa insectelor în blocul alimentar;

*preparate culinare cu starea termică modificată;

*nerespectarea condiţiilor şi temperaturilor de depozitare prevăzute de producător, produsele fiind depozitate direct pe pavimentul blocului alimentar;

*produse şi preparate culinare fără elementele de identificare şi caracterizare;

*utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de gheaţă, rugină, impurităţi;

*lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare utilizate;

*utilizarea agregatelor frigorifice cu elemente de etanşare a părţilor mobile depreciate.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor reiterează faptul că respectarea legislaţiei în vigoare reprezintă o obligaţie legală pentru toţi operatorii economici, iar nerespectarea acesteia atrage măsuri ferme şi proporţionale cu gravitatea faptelor constatate, a mai transmis comunicatul de presă.

