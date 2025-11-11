Antifrauda ANAF a descoperit obligaţii fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane lei la un solist de muzică de petrecere din Argeş

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a finalizat o verificare amplă privind activitatea unui solist de muzică de petrecere din judeţul Argeş, constatând obligaţii fiscale nedeclarate în valoare totală de 1.612.037 lei, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Inspectorii antifraudă au verificat cinci societăţi comerciale şi două persoane fizice, concluzionând că acestea erau controlate şi folosite de artist pentru evitarea plăţii taxelor şi impozitelor datorate statului. Potrivit DGAF, solistul cesiona drepturile de autor cu titlu gratuit către firme administrate de membri ai familiei, iar aceste societăţi obţineau venituri din platforme media precum TikTok, YouTube şi Facebook, pe care le declarau incomplet sau eronat. De asemenea, companiile respective au fost utilizate pentru deducerea nejustificată a TVA-ului aferent autovehiculelor folosite de artist.

Suma totală a obligaţiilor fiscale nedeclarate include TVA în valoare de 1.142.004 lei, impozit pe profit de 164.509 lei, impozit pe dividende de 271.640 lei, impozit pe venit de 20.556 lei şi impozit pe venitul microîntreprinderilor de 13.328 lei. În plus, inspecţia fiscală a stabilit creanţe fiscale suplimentare de 710.930 lei din drepturi de autor.

ANAF precizează că va continua acţiunile de verificare a veniturilor obţinute din activităţi artistice şi din surse online, inclusiv din platforme de social media, conţinut digital şi difuzări publice, pentru a asigura conformarea fiscală corectă. Instituţia subliniază că obiectivul acestor controale este protejarea concurenţei loiale şi respectarea obligaţiilor fiscale faţă de bugetul de stat.