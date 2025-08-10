Apărarea civilă din Gaza: Cel puţin 34 de palestinieni ucişi în atacuri israeliene

Mahmoud Bassal, purtătorul de cuvânt al Apărării civile din Fâşia Gaza, a anunţat sâmbătă că cel puţin 34 de persoane au fost ucise în urma loviturilor şi tirurilor israeliene, printre victime numărându-se civili care aşteptau distribuirea de ajutoare alimentare, informează AFP.

Potrivit acestuia, nouă persoane au murit şi alte 181 au fost rănite după ce forţele israeliene au deschis focul asupra unui grup adunat lângă un punct de trecere din nordul Gazei, folosit pentru livrarea ajutoarelor.

De asemenea, alte şase persoane au fost ucise şi 30 rănite în timp ce se aflau în apropierea unui punct de distribuire a ajutoarelor umanitare al Fundaţiei Umanitare din Gaza (GHF), situat în centrul Fâşiei Gaza. Purtătorul de cuvânt a menţionat şi alte victime în urma unor atacuri israeliene în alte zone din centrul teritoriului.

Conflictul din Fâşia Gaza a izbucnit după ce gruparea palestiniană Hamas a lansat un atac fără precedent asupra Israelului pe 7 octombrie 2023, soldat cu 1.219 morţi, majoritatea civili, conform unei evaluări AFP bazate pe date oficiale israeliene. În replică, operaţiunile militare israeliene au dus la moartea a cel puţin 61.330 de persoane în Gaza, în mare parte civili, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, cifre recunoscute ca fiind credibile de către ONU.