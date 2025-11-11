Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Banca Angliei propune noi reglementări pentru stablecoins

T.B.
Internaţional / 11 noiembrie, 09:36

Banca Angliei propune noi reglementări pentru stablecoins

Banca Angliei (BoE) a propus ca emiţătorilor de monede digitale stabile (stablecoins) să li se permită să investească până la 60% din activele pe care le susţin în obligaţiuni guvernamentale, ca parte a noilor reglementări care sugerează o atenuare a abordării acestui sector, transmite Reuters.

În cele mai recente propuneri pentru reglementările care ar urma să intre în vigoare anul viitor, Banca Angliei a menţinut planurile de a plafona cantitatea de monede digitale stabile pe care o pot deţine persoanele individuale şi companiile, o decizie care diferenţiază instituţia de reglementările din Uniunea Europeană şi SUA.

Industria cripto a criticat vehement propunerea BoE din 2023 de a forţa emitenţii să deţină toate activele în conturi fără dobândă la banca centrală. Ei au susţinut că, practic, o astfel de decizie ar exclude adoptarea stablecoins în Marea Britanie. Acum, BoE sugerează ca 40% din active ar trebui ţinute la banca centrală.

"Propunerile marchează un pas important în vederea implementării anul viitor a reglementărilor stablecoins în Marea Britanie", a afirmat Sarah Breeden, adjunctul guvernatorului BoE, responsabil de stabilitatea financiară.

BoE, care intenţionează să supervizeze doar monedele digitale stabile care au posibilitatea de a fi folosite la scară largă pentru plăţi, a anunţat de asemenea un regim temporar pentru emiţători, permiţându-le iniţial să investească 95% din activele pe care le susţin. Totuşi, Banca Angliei a menţinut controversata reglementare de plafonare a deţinerilor de stablecoin, propunând limite de 20.000 lire sterline (26.842 dolari) pentru persoanele individuale şi 10 milioane lire sterline pentru firme.

Companiile mai mari, cum ar fi supermarketurile sau platformele de tranzacţionare, pot solicita excepţii. Plafoanele vor fi ridicate după atenuarea temerilor privind stabilitatea financiară, a precizat BoE.

Şi Autoritatea de supervizare a riscurilor financiare din Uniunea Europeană a cerut luna trecută măsuri urgente de protecţie pentru monedele digitale stabile, care sunt doar parţial utilizate în blocul comunitar, după avertismente similare lansate de Banca Centrală Europeană.

Stablecoin, un tip de monedă ancorată mai ales de dolarul SUA, a devenit din ce în ce mai populară în ultimii ani, şi a obţinut un impuls puternic în iulie, când preşedintele Donald Trump a semnat legea care creează regimul de reglementare (Genius Act), menit să consolideze statutul dolarului de monedă de rezervă globală.

UE are unul dintre cele mai stricte regimuri din lume în privinţa activelor cripto, dar autorităţile sunt îngrijorate că emitenţii care provin din afara UE beneficiază de reglementări mai laxe şi ar putea importa riscurile financiare.

"Consiliul general a subliniat că schemele din ţări terţe cu mai mulţi emitenţi, cu monede digitale stabile fungibile emise atât în UE cât şi în afara blocului comunitar, aduc vulnerabilităţi care necesită un răspuns politic urgent", a avertizat într-un comunicat Comitetul european pentru risc sistemic (CERS), condus de preşedintele BCE, Christine Lagarde.

Reglementările UE prevăd că stablecoins trebuie acoperite integral de rezerve. Lagarde susţine că în UE ar trebui să existe aceleaşi standarde pentru companiile care emit stablecoins în UE cât şi în afara blocului comunitar.

În schemele cu mai mulţi emitenţi, o entitate din UE şi una din afara blocului comunitar emit împreună stablecoins, iar reglementările stricte ale UE nu acoperă şi emitentul în afara blocului comunitar, afectând condiţiile de piaţă echitabile.

