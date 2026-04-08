Băncile au fost informate de Consiliul Concurenţei asupra motivelor pentru care ar urma să fie sancţionate; Amenzile propuse sunt enorme

Etapa de documentare din cadrul investigaţiei pe care Consiliul Concurenţei o derulează pe piaţa bancară în legătură cu modul de calcul al ROBOR s-a încheiat. După ce instituţia de control a trimis Comisiei Europene rapoartele întocmite în urma anchetei desfăşurate, documentele au ajuns şi la băncile vizate. Conform unor surse apropiate situaţiei, rapoartele Concurenţei vizează sancţionarea societăţilor de credit cu procent din cifra de afaceri, pentru unele dintre societăţile bancare fiind propuse sancţiuni de aproape 10% (plafonul maxim cu care poate fi amendată o bancă din ţara noastră de către Consiliul Concurenţei).

Calculând la cifrele nete de afaceri realizate în 2024 şi publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor de către cele zece bănci vizate, amendarea acestora cu maximul legal ar conduce la o valoare totală a sancţiunilor de peste 1 miliard de euro. Specialişti din piaţă menţionează că instituţia de control poate aplica sancţiuni în procente diferite, de la companie la companie, ceea ce poate conduce la modificarea valorii totale estimate mai sus a amenzilor date de Concurenţă instituţiilor de credit.

Potrivit surselor noastre, cele zece societăţi de credit care au primit raportul Consiliului Concurenţei sunt BCR, Banca Transilvania, ING Bank, BRD Groupe Societe Generale, Raiffeisen Bank, Unicredit, Intesa Sanpaolo Bank, CEC Bank, Eximbank, Libra Internet Bank.

Băncile menţionate urmează să trimită comisiei de investigaţie opiniile lor pe subiect, până la data de 13 mai, după care va fi adoptată decizia finală de către cei nouă membri din plenul Consiliului, ne-au mai spus sursele citate.

Instituţia investighează încă din 2022 societăţile de credit care participă la calculul dobânzii ROBOR. Aceasta nu este singura investigaţie a Consiliului în sectorul bancar. În 2023, Consiliul Concurenţei a demarat o anchetă privind modul în care unele bănci calculează scorul de credit, suspectând că, astfel, se blochează accesul unor clienţi la credite şi se îngreunează refinanţarea.

La începutul lunii februarie a acestui an, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, declara: "În ceea ce priveşte prima investigaţie, privind indicele ROBOR, raportul echipei de investigaţie este finalizat şi se află în proces de verificare internă la noi şi de consultare cu Comisia Europeană, pentru a asigura o aplicare unitară a legislaţiei europene. Este potenţial cel mai important caz al anului, deoarece amenzile sunt proporţionale cu cifra de afaceri, iar băncile din sistemul ROBOR sunt companii foarte mari şi, dacă sunt găsite vinovate, amenzile sunt semnificative. Vrem să finalizăm această investigaţie în primul semestru din acest an, pentru că mandatele noastre se termină la mijlocul acestui an şi, pentru a nu avea probleme procedurale, nu dorim să depăşim acest termen. (...) A doua investigaţie vizează modul cum schimbă băncile date privind istoricul clienţilor şi dacă nu cumva acest mecanism de a depuncta un client care merge la mai multe bănci are ca efect împiedicarea clientului de a se muta de la o bancă la alta. (...) Sunt sute de emailuri. S-au colectat terrabiţi de date. Am clonat informaţiile din PC-uri şi se citeşte mail cu mail în prezenţa avocaţilor băncilor vizate. La finalul analizei raportul care va fi întocmit va fi discutat cu departamentul juridic pentru că el trebuie să stea în picioare în instanţă. Dacă dăm sancţiuni, vor fi mari, zeci sau sute de milioane de euro”.

• Banca Transilvania: "Întreaga conduită băncii a fost conformă şi aliniată cerinţelor legale”

Întreaga conduită a Băncii Transilvania a fost conformă şi aliniată cerinţelor legale ce reglementează mecanismele fundamentale de funcţionare a pieţei bancare, se arată într-un comunicat al instituţiei de credit publicat, astăzi, pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

”În data de 6 aprilie 2026, Consiliul Concurenţei a finalizat etapa de documentare din cadrul investigaţiei privind o presupusă înţelegere şi/sau practică concertată cu privire la fixarea coordonată a valorii ROBOR de către băncile participante la stabilirea acestei rate de referinţă, în cadrul procedurii de «fixing», prin transmiterea către toate cele zece bănci vizate a unei copii a raportului elaborat de echipa de investigaţie desemnată în acest sens”, se menţionează în raportul de la BVB.

Potrivit documentului, raportul Consiliului Concurenţei reprezintă un pas procedural intermediar, care precede etapa audierii instituţiilor care fac obiectul acestei investigaţii. ”În pregătirea procedurilor de audiere, fiecare dintre băncile implicate în investigaţie are dreptul să formuleze observaţii cu privire la constatările reţinute în raport. Ulterior ascultării poziţiilor părţilor vizate de investigaţie, Consiliul Concurenţei va adopta o decizie care poate fi în sensul respingerii raportului, transmiterii spre completare a acestuia de către echipa de investigaţie sau admiterii raportului şi, după caz, aplicării unei sancţiuni individualizate. Orice eventuală decizie de sancţionare emisă de Consiliul Concurenţei, după parcurgerea acestei proceduri, poate fi atacată în termen de 30 de zile la Curtea de Apel Bucureşti”, se mai arată în raportul de la BVB.

Reprezentanţii instituţiei de credit adaugă: "BT îşi menţine poziţia susţinută în cadrul acestei investigaţii cu privire la faptul că întreaga sa conduită a fost conformă şi aliniată la cerinţele legale care reglementează mecanismele fundamentale de funcţionare a pieţei bancare şi va prezenta argumente solide în favoarea legalităţii acţiunilor sale şi respingerii/reevaluării concluziilor raportului, inclusiv în ce priveşte eventuala aplicare a unei sancţiuni nefondate şi potenţial disproporţionate. BT îşi va apăra cu vigoare poziţia în toate etapele procedurale, la maximumul drepturilor acordate de lege, şi crede că veridicitatea şi soliditatea argumentelor sale vor cântări în faţa instituţiilor şi instanţelor competente”.

• ING Bank: "Politica ING este de a ne desfăşura activităţile în deplină conformitate cu legislaţia aplicabilă, reglementările pieţei bancare şi standardele de transparenţă”

Reprezentanţii ING Bank ne-au transmis că au fost informaţi cu privire la raportul preliminar emis de Consiliul Concurenţei şi că analizează conţinutul acestuia. "Politica ING este de a ne desfăşura activităţile în deplină conformitate cu legislaţia aplicabilă, reglementările pieţei bancare şi standardele de transparenţă”, ne-au mai spus sursele citate.

Până la închiderea ediţiei, nici celelalte instituţii de credit şi nici Consiliul Concurenţei nu au răspuns solicitării noastre pe subiect.

• Investigaţia Consiliului Concurenţei pe ROBOR - demarată în 2022

La începutul lunii noiembrie 2022, ziarul BURSA anunţa că cele zece bănci participante la procedura de calcul a ROBOR sunt investigate de Consiliul Concurenţei, fiind suspectate pentru modul în care determină valoarea acestui indice, care era mult mai mare decât dobânda de referinţă stabilită de Banca Naţională a României (BNR).

Ancheta Concurenţei a fost demarată la scurt timp după ce Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, afirma că băncile au exagerat ducând ROBOR peste dobânda-cheie: "ROBOR-ul se miscă aproape de rata dobânzii de politică monetară. De mai bine de 4-5 luni, însă, s-a decuplat. Băncile au sărit calul şi au dus ROBOR peste dobânda-cheie. Au suprareacţionat. A fost clară tendinţa băncilor şi a traderilor să privească pesimist viitorul. Poate condiţiile de lichiditate au făcut ca băncile să sară calul cu ROBOR-ul". În ocazie, şeful Băncii Naţionale a transmis băncilor să fie mai atente la semnalele date de BNR.

Adrian Vasilescu, consultant de strategie în cadrul BNR, considera, la vremea respectivă, că nu există niciun fel de situaţii care să depăşească limitele legii. Acesta ne-a declarat: "ROBOR este o dobândă care se stabileşte în piaţa liberă, la care băncile se împrumută între ele pe piaţa interbancară. Printr-o lege, nu ştiu cât de corectă, ROBOR a ajuns să intre în compoziţia dobânzii la credite, iar acum face şi opinie separată cu IRCC, pentru că o parte dintre cei care au credite plătesc rate cu ROBOR în compoziţia dobânzii, iar alţii cu IRCC, legea făcând o discriminare. Dar ROBOR nu se compune cu faţa la debitorii băncilor, ci ca plată a împrumuturilor între bănci. Sunt zece bănci care se întânlnesc la ora 11.00 în fiecre zi, dau o cotaţie şi se face o medie. Consiliul Concurenţei a mai făut o investigaţie după 2008 şi nu a ieşit nimic. Cred că nu există niciun fel de situaţii care să aducă a ceva ce depăşeşte limitele legii. ROBOR se compune şi se aplică în limitele legii".

După adoptarea deciziilor finale referitoare la investigaţiile din piaţa bancară, Consiliul Concurenţei va informa Banca Naţională a României cu privire la acestea şi, după caz, îi va face anumite recomandări, după cum ne-au precizat sursele noastre.

Amintim că o investigaţie similară a fost declanşată de Consiliul Concurenţei în toamna anului 2008, după ce BNR acuzase mai multe bănci că au "atacat leul".

Preocuparea Consiliului Concurenţei în ceea ce priveşte evoluţia dobânzilor bancare este normală, apreciază Bogdan Neacşu, preşedintele Consiliului Director al Asociatiei Române a Băncilor (ARB), care a menţiona, în 2022: "Preocuparea Consiliului Concurenţei în ceea ce priveşte evoluţia dobânzilor bancare, în măsura în care acestea se reflectă în ratele plătite de consumatori şi în modul de remunerare a depozitelor, este normală. Aş spune chiar că este binevenită şi este un semnal că lucrurile sunt sub control şi că autorităţile se preocupă şi sunt, împreună cu băncile, în serviciul populaţiei. Nu trebuie să existe niciun dubiu privind acest subiect, mai ales când impactează o mare parte a populaţiei. Creşteri ale ratelor dobânzilor - atât pe palierul consumatorilor, cât şi la nivelul pieţelor interbancare se înregistrează nu doar în România, ci la nivel global, în contextul valului inflaţionist. Piaţa banilor este o piaţă liberă, în care preţurile - ratele dobânzilor - se formează pe baza lichidităţii (raportul cerere-ofertă) şi încorporează atât condiţiile curente de piaţă, cât şi anticipaţiile jucătorilor din piaţă, iar în prezent suntem într-un context marcat de volatilitate ridicată şi multiple incertitudini".