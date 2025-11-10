Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Baseball: Nou scandal în SUA după punerea sub acuzare a doi jucători într-un caz de pariuri trucate

S.B.
Sport / 10 noiembrie, 09:41

Baseball: Nou scandal în SUA după punerea sub acuzare a doi jucători într-un caz de pariuri trucate

Doi jucători din Liga Americană de Baseball (MLB) au fost acuzaţi, duminică, într-un caz de pariuri sportive trucate şi spălare de bani, a anunţat procuratura federală din districtul estic al New York-ului într-un comunicat, potrivit news.ro.

Anunţul vine după ce, la sfârşitul lunii octombrie, mai multe personalităţi ale ligii americane de baschet, prestigioasa NBA, au fost implicate în două cazuri separate de jocuri de noroc ilegale, printre care fostul jucător şi antrenor al francizei Portland, Chauncey Billups, şi jucătorul echipei Miami Heat, Terry Rozier.

Cei doi jucători ai echipei Cleveland Guardians, dominicanii Emmanuel Clase (27 de ani) şi Luis Ortiz (26 de ani), sunt acuzaţi că „au trucat aruncările în timpul meciurilor profesionale de baseball, pentru ca un cerc restrâns de persoane, şi uneori chiar ei înşişi, să poată încasa în mod discret câştigurile”, potrivit lui Christopher Raia, director adjunct al biroului FBI din New York, citat în comunicat.

Potrivit acuzării, Emmanuel Clase a început să trucheze anumite aruncări începând cu luna mai 2023, permiţându-le complicilor săi să câştige cel puţin 400.000 de dolari din pariuri frauduloase.

Luis Ortiz s-a alăturat lor în iunie 2025, aducând cel puţin 60.000 de dolari complicilor săi.

Arestat duminică la Boston, acesta din urmă va compărea luni în faţa tribunalului federal din oraş, apoi va fi pus sub acuzare în districtul estic al New York-ului la o dată ulterioară.

Emmanuel Clase nu se află în detenţie în Statele Unite. Cei doi jucători au fost suspendaţi de MBL în timpul verii, pe durata unei anchete a ligii.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi de justiţie, fiecare dintre cei doi bărbaţi riscă o pedeapsă de până la 65 de ani de închisoare, precizează parchetul.

Chauncey Billups (49 de ani), campion NBA cu Detroit Pistons în 2004, a fost arestat la sfârşitul lunii octombrie - împreună cu alte aproximativ treizeci de persoane - pentru presupusa sa participare la o reţea naţională de partide de poker trucate, legată de mafia siciliană Cosa Nostra.

Terry Rozier (31 de ani) a fost arestat într-un dosar de pariuri sportive trucate bazat pe divulgarea de informaţii confidenţiale. Deşi numele lui Chauncey Billups nu apare în actul de acuzare pentru pariuri trucate, profilul unuia dintre complici corespunde în toate punctele cu al său. Un alt fost jucător NBA, Damon Jones, apropiat al lui LeBron James, a pledat nevinovat în ambele cazuri joi, la New York.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Sport

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

10 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 10 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

10 noiembrie
Ediţia din 10.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0860
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4037
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4550
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7723
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2995

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb