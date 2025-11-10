Baseball: Nou scandal în SUA după punerea sub acuzare a doi jucători într-un caz de pariuri trucate

Doi jucători din Liga Americană de Baseball (MLB) au fost acuzaţi, duminică, într-un caz de pariuri sportive trucate şi spălare de bani, a anunţat procuratura federală din districtul estic al New York-ului într-un comunicat, potrivit news.ro.

Anunţul vine după ce, la sfârşitul lunii octombrie, mai multe personalităţi ale ligii americane de baschet, prestigioasa NBA, au fost implicate în două cazuri separate de jocuri de noroc ilegale, printre care fostul jucător şi antrenor al francizei Portland, Chauncey Billups, şi jucătorul echipei Miami Heat, Terry Rozier.

Cei doi jucători ai echipei Cleveland Guardians, dominicanii Emmanuel Clase (27 de ani) şi Luis Ortiz (26 de ani), sunt acuzaţi că „au trucat aruncările în timpul meciurilor profesionale de baseball, pentru ca un cerc restrâns de persoane, şi uneori chiar ei înşişi, să poată încasa în mod discret câştigurile”, potrivit lui Christopher Raia, director adjunct al biroului FBI din New York, citat în comunicat.

Potrivit acuzării, Emmanuel Clase a început să trucheze anumite aruncări începând cu luna mai 2023, permiţându-le complicilor săi să câştige cel puţin 400.000 de dolari din pariuri frauduloase.

Luis Ortiz s-a alăturat lor în iunie 2025, aducând cel puţin 60.000 de dolari complicilor săi.

Arestat duminică la Boston, acesta din urmă va compărea luni în faţa tribunalului federal din oraş, apoi va fi pus sub acuzare în districtul estic al New York-ului la o dată ulterioară.

Emmanuel Clase nu se află în detenţie în Statele Unite. Cei doi jucători au fost suspendaţi de MBL în timpul verii, pe durata unei anchete a ligii.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi de justiţie, fiecare dintre cei doi bărbaţi riscă o pedeapsă de până la 65 de ani de închisoare, precizează parchetul.

Chauncey Billups (49 de ani), campion NBA cu Detroit Pistons în 2004, a fost arestat la sfârşitul lunii octombrie - împreună cu alte aproximativ treizeci de persoane - pentru presupusa sa participare la o reţea naţională de partide de poker trucate, legată de mafia siciliană Cosa Nostra.

Terry Rozier (31 de ani) a fost arestat într-un dosar de pariuri sportive trucate bazat pe divulgarea de informaţii confidenţiale. Deşi numele lui Chauncey Billups nu apare în actul de acuzare pentru pariuri trucate, profilul unuia dintre complici corespunde în toate punctele cu al său. Un alt fost jucător NBA, Damon Jones, apropiat al lui LeBron James, a pledat nevinovat în ambele cazuri joi, la New York.