Beijingul transmite un mesaj de condoleanţe pentru Ion Iliescu: „A adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea relaţiilor dintre China şi România”

China deplânge profund trecerea în nefiinţă a fostului preşedinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun, citat de agenţia chineză de presă Xinhua.

Guo a spus că Ion Iliescu, un important lider al României şi un vechi prieten al poporului chinez, a adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea relaţiilor dintre China şi România şi la cooperarea prietenoasă dintre cele două ţări.

„Regretăm profund moartea fostului preşedinte Iliescu şi transmitem sincere condoleanţe guvernului şi poporului român, precum şi familiei sale”, a adăugat Guo.

Mesajul intervine în ziua în care fostul preşedinte, decedat marţi la vârsta de 95 de ani, a fost înmormântat cu funeralii de stat.

Ion Iliescu a fost coleg de facultate în timpul studiilor la Moscova cu fostul premier chinez Li Peng.