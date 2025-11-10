Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei anchetează corupţia din sectoarele energiei şi apărării

Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei (NABU) a anunţat luni declanşarea unei ample anchete privind comisioane ilegale, spălare de bani şi îmbogăţire ilicită în sectoarele energiei şi apărării - ambele grav afectate de atacurile ruseşti, potrivit publicaţiei Kyiv Post.

Printre persoanele vizate se numără ministrul Justiţiei, Herman Haluşcenko, fost ministru al energiei, şi Timur Mindici, coproprietar al studioului Kvartal 95 şi fost partener de afaceri al preşedintelui Volodimir Zelenski.

„NABU şi Parchetul Special Anticorupţie (SAPO) desfăşoară operaţiunea Midas - 15 luni de muncă, peste 70 de percheziţii, cu implicarea tuturor detectivilor NABU”, a declarat Oleksandr Abakumov, şeful unităţii principale de detectivi.

Potrivit acestuia, ancheta a scos la iveală o organizaţie criminală de nivel înalt care ar fi acţionat în domeniile energiei şi apărării, influenţând companii strategice de stat precum Energoatom.

„Membrii grupului criminal au construit un sistem de corupţie la scară largă pentru a influenţa întreprinderile strategice din sectorul public, în special Energoatom”, se arată în comunicatul NABU. Instituţia susţine că partenerii companiei au fost obligaţi să plătească comisioane ilegale între 10 şi 15% pentru a evita blocarea plăţilor sau pierderea statutului de furnizor.

De asemenea, anchetatorii au publicat interceptări audio în care suspecţii discutau despre împărţirea sumelor obţinute ilegal.

Potrivit RBC-Ucraina şi Ukrainska Pravda, percheziţiile au fost efectuate pe baza unor informaţii furnizate de surse anonime.

Surse parlamentare, printre care deputatul Iaroslav Jelezniak, au confirmat că percheziţiile s-au desfăşurat la domiciliul ministrului Haluşcenko şi la sediul Energoatom, compania care administrează centralele nucleare ale Ucrainei. „Herman Haluşcenko a fost percheziţionat de NABU. Şi acelaşi lucru s-a întâmplat şi la Energoatom”, a scris Jelezniak.

Haluşcenko, fost procuror şi diplomat, a lucrat anterior în cadrul Administraţiei Prezidenţiale şi la Ministerul de Externe, devenind ulterior vicepreşedinte al Energoatom. A fost numit ministru al energiei în 2021 şi, după remanierea guvernamentală din vara lui 2025, a preluat portofoliul justiţiei.

Percheziţii au fost efectuate şi la reşedinţa omului de afaceri Timur Mindici, aflat, potrivit presei, în Austria, unde s-ar fi refugiat pentru a evita ancheta. Mindici este unul dintre fondatorii studioului Kvartal 95, compania care a lansat cariera televizată a lui Zelenski şi este considerat apropiat de oligarhul Ihor Kolomoiski.

În iulie 2025, o companie asociată cu Mindici a fost deja menţionată într-o altă anchetă NABU privind posibila deturnare de fonduri publice.

Lupta împotriva corupţiei rămâne una dintre condiţiile esenţiale pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, într-un moment în care ţara încearcă să menţină funcţionalitatea instituţiilor de stat sub presiunea războiului.

Sistemul energetic ucrainean a fost grav afectat în ultimele săptămâni de bombardamentele ruseşti, care au provocat întreruperi de curent în întreaga ţară, inclusiv la substaţii conectate la centralele nucleare.

Autorităţile au raportat că sute de mii de oameni au rămas fără energie electrică în weekend, după distrugerea reţelelor electrice de către atacurile aeriene ruse.