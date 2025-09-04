Bogdan Ivan: ”Am avut o discuţie cu Preşedintele pe tema facturilor din energie”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, despre situaţia facturilor din energie, că a avut o discuţie scurtă şi aplicată cu preşedintele Nicuşor Dan, pe această temă şi urmează să-i prezinte un material mai detaliat ş să-l transmită ulterior atât către Guvern cât şi către CSAT, potrivit news.ro.

”Am avut o discuţie scurtă şi aplicată cu domnul preşedinte pe această temă. Urmează să-i prezint un material mai detaliat şi urmează să-l transmit atât către Guvernul României cât şi către Consiliul Suprem de Aparare a Ţării”, a spus ministrul Energiei, Bogdan Ivan, după şedinţa de Guvern.

Ivan a precizat că în momentul de faţă, conform Constituţiei, problematica energiei electrice, a securităţii energetice a României, are impact atât social, asupra bugetului fiecărui român, cât şi economic, asupra întregii societăţi, în contextul în care ponderea preţului energiei în toate industriile este în jur de 10%.

Ministrul a explicat că, dacă în 2019 ponderea preţului energiei în orice produs din toată lumea europeană, şi inclusiv România, era de aproximativ 2-3%, astăzi se situează în jurul cifrei de 10%, fără a pune în calcul industriile energointensive.

”Vorbesc despre industria alimentară, ceea ce înseamnă o creştere de aproximativ 5 ori în ponderea preţului final la raft, pentru produsele alimentare. Dacă vorbesc despre industria petrochimică, de exemplu, unde gazul şi energia au un impact foarte mare, acolo vorbim despre pondere până la 70-80% în preţul final, ceea ce pentru România, doar în cazul anului 2024, din total deficit de balanţă comercială de 34 de miliarde, 22 de miliarde sunt din industria petrochimică, care este dependentă de preţul energiei şi gazului”, a spus el.

”Atunci când vorbim despre un preţ mai redus la energie electrică, vorbim despre creşterea competitivităţii companiilor noastre, atât pe piaţă internă cât şi pe piaţă externă, şi despre o Românie puternică din punct de vedere economic, şi cred foarte mult că actuala coaliţie de guvernare, premierul României, preşedintele ţării, membrii CSAT, avem cu toţi acelaşi interes, şi anume să facem din România o ţară puternică economic. Iar preţul energiei se regăseşte în tot ce înseamnă securitatea noastră economică şi în negocierile pe care le avem cu cei din Comisia Europeană, pentru a regla lucruri care ne-au dus într-o situaţie extrem de complicate”, a precizat Bogdan Ivan.

”E un efort a României pe care eu mi-l asum să-l gestionez la nivel tehnic şi operaţional, dar e un efort, o situaţie de care trebuie să ştie conducerea României pentru a lua măsuri în consecinţă, pe care le propun, de asemenea, în cadrul documentului pe care o să-l transmit şi către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării”, a subliniat Ivan.