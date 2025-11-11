Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bogdan Maioreanu: Producătorii auto chinezi profită de slăbiciunea Tesla şi accelerează expansiunea globală

A.B.
Miscellanea / 11 noiembrie, 14:45

Bogdan Maioreanu: Producătorii auto chinezi profită de slăbiciunea Tesla şi accelerează expansiunea globală

Producătorii auto chinezi îşi extind rapid prezenţa pe pieţele externe, în special în Europa, pentru a contracara efectele eliminării subvenţiilor şi intensificării competiţiei din China, arată o analiză realizată de Bogdan Maioreanu, analist eToro.

„Vedem o dublare a cotei de piaţă a mărcilor chineze în Europa într-un singur an, semn că aceşti producători nu doar exportă, ci îşi consolidează strategic poziţia în regiune. În timp ce piaţa internă din China se contractă uşor, companiile precum BYD sau SAIC reuşesc să câştige cotă în faţa competitorilor tradiţionali, inclusiv a giganţilor sud-coreeni şi chiar a Tesla”, subliniază Maioreanu.

Potrivit datelor citate de analist, în luna septembrie 88.800 de vehicule chinezeşti au fost vândute în Europa de Vest, echivalentul unei cote de piaţă record de 8%, depăşind pentru prima dată producătorii coreeni (7,8%). Companiile BYD, SAIC Motor MG şi Chery Auto au atins o cotă de 7,4% la nivel european, faţă de 3,3% în septembrie 2024 - o creştere de peste 120% într-un an.

„BYD a avut o evoluţie spectaculoasă: o creştere de aproape 400% a cotei sale de piaţă, în timp ce Tesla a pierdut 10%. În Germania, BYD a vândut de patru ori mai multe vehicule decât Tesla, iar în Marea Britanie de aproape şapte ori mai multe. Este un semnal clar că producătorii chinezi au înţeles mai bine nevoile pieţei şi pot livra produse competitive, la preţuri mai accesibile”, explică Maioreanu.

BYD accelerează şi investiţiile directe în Europa: fabrica sa din Ungaria este în fază avansată, urmând să înceapă producţia de probă în primul trimestru al anului 2026 şi producţia de serie în al doilea trimestru. În paralel, compania intenţionează să instaleze până la 300 de staţii de încărcare rapidă în regiune, consolidându-şi astfel ecosistemul de mobilitate electrică.

Analistul eToro remarcă faptul că, deşi Tesla rămâne una dintre cele mai deţinute acţiuni de către investitorii români şi globali, compania traversează o perioadă de tranziţie dificilă. „Tesla se află în al doilea an de scădere a vânzărilor şi trebuie să demonstreze că poate menţine creşterea într-un context de marje în scădere. Elon Musk pariază pe diversificare - cu proiecte precum Robotaxi şi robotul Optimus - însă 73% din veniturile companiei provin încă din vânzările de automobile”, notează Maioreanu.

În schimb, BYD continuă să fie percepută ca un jucător pragmatic, axat pe performanţa industrială şi extinderea internaţională. „Diferenţa de abordare dintre Tesla şi BYD este semnificativă: prima mizează pe viziune şi pe capitalul de imagine al fondatorului, în timp ce a doua construieşte tăcut o reţea solidă de producţie şi distribuţie globală. În 2026, când BYD va produce deja în Europa, diferenţa de preţ şi logistică s-ar putea transforma într-un avantaj decisiv”, afirmă analistul eToro.

Bogdan Maioreanu atrage atenţia că, deşi expansiunea globală a producătorilor chinezi le oferă un avantaj competitiv, industria vehiculelor electrice traversează o perioadă de maturizare, cu marje în scădere şi o competiţie tot mai acerbă.

„Pe termen scurt, vedem o presiune pe preţuri şi pe profitabilitate, dar pe termen mediu, producătorii care pot gestiona lanţurile de aprovizionare, tehnologia şi costurile vor domina piaţa globală EV. În acest moment, companiile chineze par mai bine poziţionate să câştige această cursă”, conchide Bogdan Maioreanu.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 11 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 noiembrie
Ediţia din 11.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3934
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4772
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7726
Gram de aur (XAU)Gram de aur584.9749

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb