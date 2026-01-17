Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Bolojan: ”Cel mai important este să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR”

S.B.
Politică / 17 ianuarie, 17:01

Bolojan: ”Cel mai important este să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR”

Guvernul îşi propune să absoarbă în acest an cele zece miliarde de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), a declarat, sâmbătă, la Botoşani, premierul Ilie Bolojan, informează Agerpres.

El a spus, la finalul unei întâlniri cu primarii din judeţul Botoşani, că absorbţia fondurilor din PNRR reprezintă "cel mai important capitol de investiţii".

"Pentru România, cel mai important capitol de investiţii anul acesta este să absorbim cele zece miliarde de euro din PNRR pentru care trebuie finalizată absorbţia până în august, în aşa fel încât să nu pierdem banii care sunt sub formă de grant, iar contractele care sunt sub formă de împrumut să aibă finalitate", a precizat Bolojan.

Totodată, şeful Executivului a arătat că a discutat cu primarii din Botoşani despre planurile de extindere a infrastructurii mari.

"Am abordat atât proiectele mari, care ţin de infrastructura conectivă a zonei de nord-est a României la reţeaua de autostrăzi şi faptul că alaltăieri Comisia Europeană a aprobat Programul SAFE (Security Action for Europe) pentru România, care cuprinde şi 4,3 miliarde de euro pentru cele două capete de autostradă, care vor rezolva problema conectării mari a acestei regiuni înspre Bucureşti. Este un lucru foarte important. Am discutat despre planurile de extindere a infrastructurii mari şi, de asemenea, despre problemele care ţin de administraţie. Asta înseamnă aspecte care ţin de proiectele de investiţii, cele Anghel Saligny şi cele din PNRR", a adăugat premierul.

Ilie Bolojan a menţionat că a discutat cu administraţia locală din Botoşani şi subiecte legate de reducerea numărului de posturi din primării şi despre majorarea taxelor şi impozitelor.

"Am discutat despre măsurile care au fost luate în ultima perioadă privitoare la reducerile din administraţia locală, taxele locale şi alte probleme care ţin de blocaje în administraţie şi de măsuri prin care Guvernul poate să susţină buna funcţionare a administraţiei. De asemenea, unul dintre aspectele discutate a fost un posibil proiect pentru viitoarea perioadă de finanţare, de susţinere după modelul Regiunii de sud-est a unui proiect de investiţii teritoriale integrate în aşa fel încât zona de nord-est a României să beneficieze de investiţii suplimentare care să creeze condiţii de dezvoltare", a mai spus Ilie Bolojan.

La discuţii au mai participat preşedintele Consiliului Judeţean, Valeriu Iftime, prefectul Raluca Curelariu, dar şi mai mulţi şefi de instituţii publice deconcentrate.

