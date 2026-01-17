Bursele europene au închis în scădere vineri, pe fondul tensiunilor geopolitice persistente şi al volatilităţii din pieţele de mărfuri. Indicele pan-european Stoxx 600 a coborât cu 0,1%, într-o sesiune mixtă la nivel sectorial, potrivit CNBC.

Sectorul semiconductorilor a continuat să ofere un suport marginal pieţelor, după publicarea rezultatelor solide ale producătorului taiwanez TSMC, potrivit CNBC. Titlurile ASML au atins un maxim al ultimelor 52 de săptămâni şi au închis şedinţa cu un avans de 1,6%, mai notează CNBC.

În sectorul energiei, mai multe proiecte eoliene offshore blocate anul trecut au primit undă verde în Statele Unite, relatează CNBC. După ce un judecător federal a permis companiei Orsted să reia lucrările la proiectul Revolution Wind, Equinor a obţinut la rândul său aprobarea pentru reluarea construcţiei Empire Wind, iar acţiunile grupului norvegian au crescut cu 2%, conform CNBC.

Situaţia din Groenlanda rămâne în centrul atenţiei investitorilor şi al mediului diplomatic, scrie CNBC. Trupe europene au sosit pe insulă joi seara, înaintea vizitei unei delegaţii democrate la Copenhaga, iar întâlnirea de la Casa Albă dintre SUA, Danemarca şi Groenlanda nu a adus un progres diplomatic concret, părţile convenind însă continuarea discuţiilor, potrivit CNBC.

Pe piaţa energiei, investitorii urmăresc reacţia Washingtonului la represiunea violentă a protestelor din Iran, inclusiv posibilitatea impunerii unor tarife partenerilor comerciali ai Teheranului, notează CNBC. În acest context, contractele futures pentru petrolul Brent cu livrare în martie se tranzacţionau în creştere cu 1,1%, la 64,44 dolari pe baril, arată datele citate de CNBC.

Pe segmentul metalelor preţioase, aurul şi argintul au înregistrat corecţii după raliul alimentat de îngrijorările privind independenţa Rezervei Federale, potrivit CNBC. Contractele futures pentru argint cu livrare în martie erau în scădere cu 3,7%, iar cele pentru aur, cu livrare în februarie, coborau cu 0,46%, conform aceleiaşi surse.