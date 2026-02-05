Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BURSELE LUMII Curs mixt pe pieţele europene şi americane

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 5 februarie

Curs mixt pe pieţele europene şi americane

Bursele europene au fluctuat ieri, investitorii fiind atenţi în continuare la raportările companiilor.

Bolsa de Madrid

- Titlurile Banco Santander SA au coborât cu 2,7%, la 10,79 euro la ora locală 15.33. Grupul bancar spaniol a anunţat că va cumpăra creditorul regional american Webster Bank, într-o tranzacţie în valoare de 12,2 miliarde de dolari. Santander şi-a publicat, de asemenea, rezultatele financiare trimestriale care arată un profit net de 3,76 miliarde de euro, peste estimările de 3,41 miliarde de euro. Creditorul a dezvăluit şi un nou program de răscumpărări de acţiuni în valoare de 5 miliarde de euro, conform CNBC.

- Indicele Ibex 35 a crescut cu 0,3%, la 18.165,70 puncte la ora 15.35.

Nasdaq Copenhagen

- Acţiunile Novo Nordisk A/S au coborât cu 17,8%, la 302,45 coroane daneze la ora 15.50. Producătorul danez de medicamente a anunţat, marţi, că vânzările şi profiturile sale vor scădea anul acesta din cauza preţurilor mai mici din SUA şi a pierderii exclusivităţii pentru medicamentele ”vedetă” în China, Brazilia şi Canada, potrivit CNBC.

- Indicele OMX Copenhagen 25 a scăzut cu 2%, la 1.885,58 puncte la ora 15.52.

Deutsche Börse

- Acţiunile companiei auto germane Bayerische Motoren Werke AG s-au apreciat cu 4%, la 91,16 euro la ora 15.39, cele ale Mercedes-Benz Group AG - cu 4,1%, la 60,94 euro. Germania a produs un număr record de vehicule electrice anul trecut, păstrându-şi locul secund, după China, în topul celor mai mari centre de producţie din lume, a anunţat ieri Asociaţia Constructorilor Germani de Automobile (VDA), conform Reuters. VDA precizează că producţia de vehicule electrice pe baterii din Germania a sporit cu 15% în 2025, în ritm anual, ajungând la 1,22 milioane de unităţi, iar numărul de vehicule hibride plug-in a crescut cu 54%, la aproximativ 450.000 de unităţi.

- Indicele DAX a coborât cu 0,5%, la 24.648,83 puncte la ora 15.41.

Euronext Paris

- Titlurile Renault SA au urcat cu 4,3%, la 31,85 euro la ora 15.42. Compania auto va produce în Franţa un nou motor electric de mici dimensiuni, folosind componente furnizate de Shanghai E-drive din China, potrivit Reuters.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 1,1%, la 8.267,96 puncte la ora 15.43.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs mixt ieri dimineaţă, atenţia investitorilor fiind îndreptată spre rezultatele raportate de companii şi cifrele privind piaţa muncii.

- Titlurile companiei auto Ford Motor Co. au câştigat 1,2%, atingând 13,88 dolari la ora locală 10.00. Constructorul auto american şi producătorul chinez de profil Geely poartă discuţii cu privire la un posibil parteneriat, spun surse citate de Reuters.

- Acţiunile Eli Lilly and Company s-au apreciat cu 7,7%, la 1.079,25 dolari la ora 10.02. Compania farmaceutică a raportat rezultate financiare trimestriale peste aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,2%, la 49.322,71 puncte la ora 10.03, S&P 500 a scăzut cu 0,3%, la 6.894,40 puncte.

Nasdaq

- Acţiunile Intel Corp. au pierdut 0,9%, ajungând la 48,82 dolari la ora 10.04. Directorul general al companiei de tehnologie, Lip-Bu Tan, a declarat că este posibil ca deficitul de cipuri de memorie din industria computerelor să persiste timp de cel puţin doi ani, potrivit Bloomberg.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 0,9%, la 23.038,21 puncte la ora 10.04.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, în majoritate, pe fondul redresării pieţelor metalelor preţioase.

- Acţiunile Matsuda Sangyo Co., companie niponă cu afaceri în sectorul metalelor preţioase, au urcat cu 3,7%, la 6.380 yeni, cele ale Mitsubishi Materials Corp., companie care realizează, printre altele, produse din metale, cu 5,5%, la 4.676 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 0,8%, la 54.293,36 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de aur Bellevue Gold Ltd. s-au apreciat cu 3,7%, la 1,80 dolari australieni, cele ale Northern Star Resources Ltd. - cu 6,2%, la 28,55 dolari australieni, în condiţiile în care preţul aurului a revenit peste 5.000 de dolari uncia. Pe acelaşi segment, titlurile Newmont Corp. au consemnat un plus de 4,3%, ajungând la 171,88 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,8%, la 8.927,80 puncte.

