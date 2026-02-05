BURSELE LUMII Curs mixt pe pieţele europene şi americane

Bursele europene au fluctuat ieri, investitorii fiind atenţi în continuare la raportările companiilor.

• Bolsa de Madrid

- Titlurile Banco Santander SA au coborât cu 2,7%, la 10,79 euro la ora locală 15.33. Grupul bancar spaniol a anunţat că va cumpăra creditorul regional american Webster Bank, într-o tranzacţie în valoare de 12,2 miliarde de dolari. Santander şi-a publicat, de asemenea, rezultatele financiare trimestriale care arată un profit net de 3,76 miliarde de euro, peste estimările de 3,41 miliarde de euro. Creditorul a dezvăluit şi un nou program de răscumpărări de acţiuni în valoare de 5 miliarde de euro, conform CNBC.

- Indicele Ibex 35 a crescut cu 0,3%, la 18.165,70 puncte la ora 15.35.

• Nasdaq Copenhagen

- Acţiunile Novo Nordisk A/S au coborât cu 17,8%, la 302,45 coroane daneze la ora 15.50. Producătorul danez de medicamente a anunţat, marţi, că vânzările şi profiturile sale vor scădea anul acesta din cauza preţurilor mai mici din SUA şi a pierderii exclusivităţii pentru medicamentele ”vedetă” în China, Brazilia şi Canada, potrivit CNBC.

- Indicele OMX Copenhagen 25 a scăzut cu 2%, la 1.885,58 puncte la ora 15.52.

• Deutsche Börse

- Acţiunile companiei auto germane Bayerische Motoren Werke AG s-au apreciat cu 4%, la 91,16 euro la ora 15.39, cele ale Mercedes-Benz Group AG - cu 4,1%, la 60,94 euro. Germania a produs un număr record de vehicule electrice anul trecut, păstrându-şi locul secund, după China, în topul celor mai mari centre de producţie din lume, a anunţat ieri Asociaţia Constructorilor Germani de Automobile (VDA), conform Reuters. VDA precizează că producţia de vehicule electrice pe baterii din Germania a sporit cu 15% în 2025, în ritm anual, ajungând la 1,22 milioane de unităţi, iar numărul de vehicule hibride plug-in a crescut cu 54%, la aproximativ 450.000 de unităţi.

- Indicele DAX a coborât cu 0,5%, la 24.648,83 puncte la ora 15.41.

• Euronext Paris

- Titlurile Renault SA au urcat cu 4,3%, la 31,85 euro la ora 15.42. Compania auto va produce în Franţa un nou motor electric de mici dimensiuni, folosind componente furnizate de Shanghai E-drive din China, potrivit Reuters.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 1,1%, la 8.267,96 puncte la ora 15.43.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au urmat un curs mixt ieri dimineaţă, atenţia investitorilor fiind îndreptată spre rezultatele raportate de companii şi cifrele privind piaţa muncii.

- Titlurile companiei auto Ford Motor Co. au câştigat 1,2%, atingând 13,88 dolari la ora locală 10.00. Constructorul auto american şi producătorul chinez de profil Geely poartă discuţii cu privire la un posibil parteneriat, spun surse citate de Reuters.

- Acţiunile Eli Lilly and Company s-au apreciat cu 7,7%, la 1.079,25 dolari la ora 10.02. Compania farmaceutică a raportat rezultate financiare trimestriale peste aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,2%, la 49.322,71 puncte la ora 10.03, S&P 500 a scăzut cu 0,3%, la 6.894,40 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Intel Corp. au pierdut 0,9%, ajungând la 48,82 dolari la ora 10.04. Directorul general al companiei de tehnologie, Lip-Bu Tan, a declarat că este posibil ca deficitul de cipuri de memorie din industria computerelor să persiste timp de cel puţin doi ani, potrivit Bloomberg.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 0,9%, la 23.038,21 puncte la ora 10.04.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, în majoritate, pe fondul redresării pieţelor metalelor preţioase.

- Acţiunile Matsuda Sangyo Co., companie niponă cu afaceri în sectorul metalelor preţioase, au urcat cu 3,7%, la 6.380 yeni, cele ale Mitsubishi Materials Corp., companie care realizează, printre altele, produse din metale, cu 5,5%, la 4.676 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 0,8%, la 54.293,36 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile producătorului de aur Bellevue Gold Ltd. s-au apreciat cu 3,7%, la 1,80 dolari australieni, cele ale Northern Star Resources Ltd. - cu 6,2%, la 28,55 dolari australieni, în condiţiile în care preţul aurului a revenit peste 5.000 de dolari uncia. Pe acelaşi segment, titlurile Newmont Corp. au consemnat un plus de 4,3%, ajungând la 171,88 dolari australieni.

- Indicele S&P/ASX 200 a crescut cu 0,8%, la 8.927,80 puncte.