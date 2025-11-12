Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BURSELE LUMII Pieţele europene, mai optimiste decât cele americane

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 12 noiembrie

Pieţele europene, mai optimiste decât cele americane

Bursele europene au urmat un curs pozitiv ieri, în condiţiile în care se întrezăreşte sfârşitul închiderii guvernului SUA.

London Stock Exchange

- Acţiunile Vodafone Group Plc s-au apreciat cu 7%, la 95,14 pence la ora locală 14.41. Compania britanică de telefonie a raportat venituri totale de 19,6 miliarde de euro pentru prima jumătate a anului fiscal 2026, reflectând o creştere de 7,3% în ritm anual.

- Indicele FTSE 100 a crescut cu 1%, la 9.880,33 puncte la ora 14.43.

Deutsche Börse

- Titlurile Deutsche Wohnen SE au urcat cu 2,2%, la 21,25 euro la ora 15.25. Compania germană imobiliară a raportat profit pentru primele nouă luni ale anului fiscal 2025, după pierderea din anul precedent.

- Acţiunile Munich Re AG stagnau la 544,40 euro la ora 15.30. Compania de reasigurări şi-a confirmat previziunile pentru exerciţiul financiar 2025.

- Titlurile HelloFresh SE au pierdut 2,9%, ajungând la 5,66 euro la ora 15.36. Compania de kituri de masă a respins ferm argumentele şi presupusele constatări privind performanţa sa actuală, guvernanţa şi perspectivele de afaceri din raportul Grizzly Research.

- Indicele DAX a crescut cu 0,4%, la 24.049,18 puncte la ora 15.37.

Euronext Paris

- Acţiunile Renault SA s-au apreciat cu 1,9%, la 35,27 euro la ora 15.36, cele ale producătoului de echipamente şi componente pentru industria auto Valeo SE - cu 0,4%, la 12,30 euro. Constructorul auto francez a întrerupt colaborarea cu Valeo pentru dezvoltarea unui nou motor electric fără pământuri rare şi caută acum un furnizor chinez mai competitiv ca preţ, spun surse citate de Reuters.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 1,2%, la 8.151,82 puncte la ora 15.39.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au scăzut ieri dimineaţă, în majoritate, sectorul tehnologic fiind sub presiune.

- Titlurile companiei miniere canadiene Barrick Mining Corp. au urcat cu 1,2%, la 35,25 dolari la ora locală 10.02. Wells Fargo se aşteaptă ca tendinţa ascendentă a aurului să continue şi în 2026.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,2%, la 47.467,78 puncte la ora 10.04, S&P 500 a scăzut cu 0,2%, la 6.821,41 puncte.

Nasdaq

- Acţiunile Tesla Inc. au scăzut cu 1,7%, la 437,65 dolari la ora 10.05. Producătorul de maşini electrice a pierdut doi dintre principalii săi manageri de programe, după ce Emmanuel Lamacchia, coordonatorul global al proiectului Model Y, şi Siddhant Awasthi, liderul echipei Cybertruck, au anunţat, la finele săptămânii trecute, că părăsesc compania, potrivit Reuters.

- Titlurile CoreWeave Inc. s-au depreciat cu 12,2%, la 92,78 dolari la ora 10.06. Compania de cloud computing a lansat estimări de profit care au dezamăgit investitorii.

- Acţiunile Nvidia Corp. s-au depreciat cu 3%, la 193,02 dolari la ora 10.09, după ce grupul nipon SoftBank şi-a vândut întreaga participaţie la producătorul de cipuri pentru o sumă de peste 5 miliarde de dolari.

- Titlurile Rigetti Computing Inc. au coborât cu 3,9%, la 31,79 dolari la ora 10.10. Dezvoltatorul de circuite integrate cuantice a raportat venituri sub aşteptări.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 0,5%, la 23.405,22 puncte la ora 10.11.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, investitorii fiind atenţi la implicaţiile planului de dividende al preşedintelui Trump pentru americani şi posibilele efecte ale acestuia asupra pieţelor bursiere şi criptomonedelor.

- Acţiunile producătorului nipon de electronice Sony Corp. au urcat cu 5,5%, la 4.520 yeni, după ce acesta a raportat câştiguri trimestriale peste aşteptări şi şi-a îmbunătăţit perspectivele de profit.

- Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 0,1%, la 50.842,93 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Titlurile Commonwealth Bank of Australia s-au depreciat cu 6,6%, la 163,40 dolari australieni, deşi banca a raportat un câştig trimestrial în creştere.

- Acţiunile Bendigo and Adelaide Bank Ltd. au coborât cu 8,5%, la 11,64 dolari australieni. Instituţia financiară a raportat un profit trimestrial în scădere.

- Titlurile Life360 Ltd. au pierdut 5,2%, ajungând la 45,80 dolari australieni, deşi compania de tehnologie a anunţat majorarea profitului său pe acţiune.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,2%, la 8.818,80 puncte.

