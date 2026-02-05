BVB Indicii, în scădere, pe fondul unui rulaj redus

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut preponderent scăderi, în sesiunea de tranzacţionare de ieri, în contrast cu aprecierile pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a consemnat un declin de 0,31%, până la 27.369 de puncte, în timp ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a depreciat tot cu 0,02%, până la 5.553 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 126,9 milioane de lei, sub cea din sesiunea anterioară, de 134,5 milioane de lei, şi cu mult mai mică decât media zilnică a acestui an, de 239,5 milioane de lei, sumă care reflectă totuşi şi oferta de titluri de stat Fidelis, ce ridică artificial media.”

În piaţa „regular”, topul valorii tranzacţiilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), care au cumulat un rulaj de 22,9 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua la preţul unitar de 33,28 lei, în creştere cu 0,18%.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), care s-au depreciat cu 0,3%, până la preţul de 1 lei, în condiţiile unor schimburi de 22,2 milioane de lei.

Acţiunile Romgaz (SNG) au coborat cu 0,89%, până la preţul de 11,12 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 8,7 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Fondul Proprietatea (FP), care au cumulat un rulaj de 7,8 milioane de lei, acţiunile FP încheind ziua în apreciere cu 0,89%, la preţul unitar de 0,681 de lei.

În piaţa „deals” nu a fost realizat niciun schimb.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un declin de 0,67%, până la 1.982 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 1,5%, până la 104.846 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a urcat cu 1,53%, până la 996 de puncte.